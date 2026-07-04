لـ 17 أكتوبر.. تأجيل نظر محاكمة 39 متهما في قضية خلية مدينة نصر

أجَّلت الدائرة الأولى (إرهاب) المنعقدة في بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة محاكمة 39 متهما، في القضية رقم 19857 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بـ "خلية مدينة نصر" لـ 17 أكتوبر.



تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 26 ابريل 2020، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، فيما وجه للمتهم التاسع والعشرون تهمة حيازة طائرة محركة لا سلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة.