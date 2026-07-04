زفة | القبض على شخص بتهمة السير برعونة بطريق سريع بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية بأحد الطرق السريعة بالبحيرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
موكب زفاف
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 30 يونيو الماضى أثناء سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالبحيرة.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.