القبض علي شخصين بتهمة ضرب سيدة وابنها في بنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على سيدة ونجلها ببنى سويف.

خلافات الجيرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يونيو الماضي تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بقيام (عامل بمقهى ، وخطيب كريمته) بالتعدى عليها ونجل شقيقتها بالضرب لخلافات بينهم حول الجيرة.

تم ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإعتراضهما على قيامها بوضع بقايا الطعام للكلاب الضالة بمدخل العقار محل سكنهما ما يعرض قاطنى العقار للعقر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية