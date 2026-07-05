وزير خارجية أمريكا يؤكد تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، الجزائر قيادةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ64 الذي يوافق اليوم الأحد، مؤكدا تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ، في بيان رسمي، إن واشنطن تقدم أحر التهاني للحكومة والشعب الجزائري بهذه المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح روبيو أن العام الماضي شهد تقدمًا ملحوظًا في العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر، خاصة في مجالات الاقتصاد والثقافة والأمن، بما يعكس تطورًا إيجابيًا في مسار التعاون المشترك.

وأضاف أن واشنطن تتطلع إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مزيدًا من الازدهار والمصالح المشتركة للبلدين.