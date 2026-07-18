محافظ أسيوط: تحرير 808 محاضر تموينية خلال أسبوع وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة في حملات مكثفة على الأسواق والمخابز

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لحماية المواطنين وتوفير السلع الأساسية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط وإداراتها الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمتابعة الدكتور عنتر سعيد وكيل مديرية التموين بأسيوط، لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والأسواق والمحلات التجارية، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، وأسفرت خلال الأسبوع الماضي عن تحرير 808 محاضر تموينية متنوعة، منها 692 محضرًا للمخابز البلدية و116 محضرًا في مجال الأسواق والأنشطة التموينية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها ضبط 114 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 425 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة، وضبط 600 كيلوجرام من الأرز ناقص الوزن، و600 زجاجة زيت تمويني تم تجميعها بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير، وضبط 450 كيلوجرامًا من اللبن الفاسد، و948 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها، فضلاً عن ضبط كميات من البنزين تم تجميعها بدون وجه حق، و750 زجاجة مشروبات غازية و1250 عبوة مشروبات سكرية مجهولة المصدر، و60 كيلوجرامًا من الزيوت المستعملة، و3 أجولة أسمدة زراعية مدعمة، بالإضافة إلى ضبط 37 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت أيضًا عن تحرير محاضر للتصرف في 25 جوال دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، و13 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و14 محضرًا لغلق تجار تموينيين، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و7 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و6 محاضر لعدم انتظام القيد بسجل (21 بترول)، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و33 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أن الحملات حررت 692 محضرًا تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات ووصول الدعم لمستحقيه.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة الحملات التموينية والرقابية بصورة يومية بكافة مراكز المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط منظومة تداول السلع.