قوة الإطفاء الكويتية: التعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين إثر هجمات إيرانية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلنت قوة الإطفاء الكويتية أنها تتعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين إثر هجمات إيرانية.

وأفادت بإصابة رجال إطفاء وعامل في أحد المواقع أثناء التعامل مع حريق إثر هجوم إيراني.

في سياق آخر، كشفت الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز على خلفية الحرب مع إيران عن تنامي الثقل الاقتصادي لعدد من دول أمريكا اللاتينية التي تشهد طفرة في صادرات النفط، وفي مقدمتها الأرجنتين والبرازيل وغويانا، مستفيدة من التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ورأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن حالة الحياد النسبي التي تتبناها دول المنطقة.