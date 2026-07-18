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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة الشوارع ودهانات البلدورات بمدينة ساحل سليم في أسيوط

رفع كفاءة الشوارع ودهانات البلدورات بمدينة ساحل سليم في أسيوط
رفع كفاءة الشوارع ودهانات البلدورات بمدينة ساحل سليم في أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، واصلت تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشوارع ودهانات البلدورات والأرصفة بعدد من شوارع المدينة، ضمن برنامج الصيانة الدورية الذي تنفذه الوحدة المحلية للحفاظ على كفاءة عناصر الطريق وتحسين البيئة المحيطة، وذلك بالاعتماد على الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأعمال انطلقت بشارع الجمهورية، حيث تابع رئيس المركز ميدانيًا سير العمل ووجه بسرعة الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة، تمهيدًا لاستكمال أعمال دهانات البلدورات والأرصفة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بمشاركة علي عطا نائب رئيس المركز، وفرق العمل بالوحدة المحلية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة الشوارع وإطالة العمر الافتراضي لعناصر الطريق.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ هذه الأعمال بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية يعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، ويؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم جهود الصيانة ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ، لضمان الحفاظ على كفاءة البنية الأساسية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط رفع كفاءة الشوارع المرافق العامة مركز ومدينة ساحل سليم شوارع المدينة

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