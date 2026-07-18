إبراهيم صابر يشهد احتفالية مديرية التعليم بالعيد القومي لمحافظة القاهرة

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمجمع الملك فهد المتميز للغات بمناسبة العيد القومي ١٠٥٧ لمحافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة يمثل مناسبة لاستحضار تاريخ العاصمة العريق الممتد لأكثر من ألف عام، وما تشهده اليوم من مشروعات تنموية وتطويرية تعكس رؤية الدولة المصرية لبناء عاصمة حديثة تحافظ على هويتها وتراثها الحضارى، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظومة التعليمية في غرس قيم الانتماء والولاء للوطن لدى الأجيال الجديدة.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته بالمشاركة في احتفالية مديرية التربية والتعليم بالعيد القومى للمحافظة، ووجه التهنئة للحضور بمناسبة انتهاء العام الدراسى، مشيدًا بما شهدته امتحانات نهاية العام من انتظام وانضباط، وموجهًا الشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية لما بذلوه من جهود أثمرت عن خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

‏‏وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تضم نحو 2.9 مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم قبل الجامعي، وهو ما يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب التوسع المستمر في إنشاء المدارس والفصول والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

‏‏وأشار الدكتور ابراهيم صابر إلى ما حققته القاهرة من تقدم في مجال التعليم الفنى، موضحًا أن المحافظة تضم ثلاثة من أوائل الجمهورية في التعليم الفنى هذا العام، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة وتجد فرصًا حقيقية للعمل.

‏‏وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بتطوير التعليم، لافتًا إلى أن القاهرة تضم حاليًا 25 مدرسة مصرية يابانية، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة بالمقطم ، وزهراء المعادي، بما يسهم في تقديم منظومة تعليمية حديثة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وخلال الاحتفالية، تفقد الدكتور إبراهيم صابر معرضًا لمنتجات الطلاب، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والمشروعات والابتكارات التي نفذها الطلاب، مشيدا بما عكسه المعرض من إبداع وتميز، مؤكدًا أهمية رعاية المواهب الطلابية وتنميتها.

كما أشاد محافظ القاهرة بالنماذج التوعوية التي صممها الطلاب للتعريف بما تشهده الدولة من مشروعات قومية وتنموية، ومن بينها العاصمة الجديدة ومشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مؤكدًا أن هذه الأعمال تعكس وعيًا كبيرًا لدى الطلاب بما يتم من إنجازات على أرض الواقع، وموجهًا بدراسة تعميم هذه النماذج والاستفادة منها في مختلف مدارس القاهرة، لما لها من دور في نشر الوعي الوطنى وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي قدمها طلاب مدارس القاهرة، والتي نالت إعجاب واستحسان الحضور لما عكسته من موهبة وإبداع وإرادة قوية، إلى جانب فقرات جسدت تاريخ العاصمة العريق وأبرزت قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن.

شهد الحفل المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.