سوريا تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت، والبحرين، والأردن، وإقليم كردستان في العراق، باستخدام الطائرات المسيَّرة والصواريخ، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وتعدٍّ على أحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة - في بيان لها، اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - تضامن سوريا الكامل مع الأشقاء في مواجهة هذه الاعتداءات، مجددة رفضها كل ما من شأنه زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، داعية إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين.