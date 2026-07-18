المنتخب الأرجنتيني يخوض مرانه الأخير قبل نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

خاض المنتخبُ الأرجنتيني حصتَه التدريبية َ الأخيرةَ في مدينة نيوجيرسي استعدادًا لمواجهة نظيرِه نهائي كأس العالم FIFA 2026.



وأكد المديرُ الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، أن فريقَه سيتعامل مع المباراة باعتبارها مواجهة أخرى، مشدداً على أهميةِ التركيز على تقديم أفضل أداءٍ داخل الملعب وعدم الانشغال بكونِها المباراةَ النهائية لكأس العالم.

ويخوض منتخبُ التانغو المباراةَ النهائية بعدما واصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، إذ يعد المنتخب الوحيد الذي لم يتعرضْ لأيِ خسارة أو تعادل في البطولة حتى الآن، محققاً سبعة انتصاراتٍ متتالية.