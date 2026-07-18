موجة حر شديدة في إيطاليا وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 14 مدينة

تشهد إيطاليا موجة حر قياسية، والتي تجتاح أوروبا، وسط إطلاق إنذار باللون الأحمر لارتفاع درجات الحرارة غدا في 14 مدينة مع حالة تأهب قصوى.

وحذرت وزارة الصحة الإيطالية- في بيان لها- من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال.

وكانت عواصم الأقاليم قد سجلت اليوم إنذارات حمراء في 16 مدينة.

وفي سياق متصل، تسببت موجة الحر الشديدة في وفاة سائحة بعمر 74 عاما في ليجوريا، أمس؛ بعد شعورها بوعكة صحية أثناء وجودها على الشاطئ في مقاطعة جنوة.

ويشار إلى أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة يتضمن 3 مستويات، يتضمن المستوى الأول (الأصفر) هو مستوى ما قبل الإنذار، بينما يشير المستوى الثاني (البرتقالي) إلى أن درجات الحرارة والظروف الجوية قد تشكل مخاطر صحية، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والمرضى، أما المستوى الثالث (الأحمر) فيعني أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.