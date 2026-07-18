لا فوينتي فخور بإنجازه مع لاروخا ومعجب بميسي.. ورودري يؤكد حالة الرضا في المنتخب

أعرب مدربُ المنتخبِ الإسباني لويس دي لافوينتي عن فخره بما حققه مع لاروخا طوال البطولة، مبدياً إعجابه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وواصفاً إياه بالاستثنائي.



من جهته، أكد قائدُ المنتخبِ الإسباني رودري أن حالة من الرضا تسود صفوفَ لاعبي المنتخب، مشدداً على صعوبةِ المباراة النهائية أمام خصم قوي للغاية.

ضرب منتخبا إسبانيا والأرجنتين موعدًا مرتقبًا في نهائي بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا وتعد واحدة من أبرز النهائيات المنتظرة في تاريخ المونديال.





وكان المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي عقب فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة (2-1) في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على ملعب أتلانتا، ليواصل مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

ملعب نهائي كأس العالم

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في نهائي كأس العالم، يوم الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، من خلال قنوات beIN Sports Max، التي تمتلك حقوق بث منافسات كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري عالمي لمواجهة تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات العالم في صراع على اللقب الأغلى في كرة القدم.