الأرجنتين وإسبانيا.. نهائي بلا هزائم يحسم بطل كأس العالم 2026

تترقب جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026 عندما يلتقي منتخبا الأرجنتين وإسبانيا في المباراة النهائية على ملعب "نيويورك نيوجيرسي" في مواجهة تحمل كل مقومات الإثارة والندية.

ويجمع النهائي بين منتخبين قدما مستويات استثنائية طوال مشوارهما في البطولة بعدما نجح كل منهما في بلوغ المباراة الحاسمة دون التعرض لأي هزيمة ليصبح اللقب العالمي هو الهدف الأخير في رحلة تألق امتدت منذ انطلاق المونديال.

ولم يكن وصول المنتخب الأرجنتيني إلى النهائي وليد الصدفة بعدما قدم مشوارا قويا اتسم بالقوة الهجومية والشخصية الكبيرة في الأدوار الإقصائية.

ونجح "التانجو" في تحقيق العلامة الكاملة خلال دور المجموعات قبل أن يتخطى عقبات الرأس الأخضر ثم منتخب مصر وسويسرا وأخيرا إنجلترا في نصف النهائي ليبلغ النهائي عن استحقاق.

مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2026

الفوز على الجزائر (3-0).

الفوز على النمسا (2-0).

الفوز على الأردن (3-1).

الفوز على الرأس الأخضر (3-2) بعد التمديد.

الفوز على مصر (3-2).

الفوز على سويسرا (3-1) بعد التمديد.

الفوز على إنجلترا (2-1).

في المقابل، أثبت المنتخب الإسباني أنه أحد أكثر المنتخبات توازنا في البطولة بعدما اعتمد على قوة دفاعية كبيرة وانضباط تكتيكي واضح ليحجز بطاقة العبور إلى النهائي دون أي خسارة.

واستهل "لا روخا" مشواره بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر قبل أن يحقق ستة انتصارات متتالية أطاح خلالها بعدد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

نتائج إسبانيا في البطولة

التعادل مع الرأس الأخضر (0-0).

الفوز على السعودية (4-0).

الفوز على أوروجواي (1-0).

الفوز على النمسا (3-0).

الفوز على البرتغال (1-0).

الفوز على بلجيكا (2-1).

الفوز على فرنسا (2-0).

ويمنح هذا النهائي البطولة طابعا استثنائيا إذ يجمع بين منتخبين حافظا على سجلهما خاليا من الهزائم طوال مشوارهما في كأس العالم 2026 ليكون اللقب العالمي هو الجائزة التي ستحسم صراعًا بين مدرستين كرويتين من العيار الثقيل في مباراة ينتظر أن تكتب فصلا جديدا في تاريخ المونديال.