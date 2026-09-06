تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً.. هل هي حقيقة أم فخ لسرقة بياناتك؟

هل تبحث عن طريقة سريعة لتوصيل هاتفك مباشرة بشكبة واي فاي (Wi-Fi) مغلقة عند نسيان كلمة المرور، ودون الحاجة للدخول إلى إعدادات الراوتر؟

طرق آمنة للاتصال دون كتابة كلمة المرور

إليك الحلول الآمنة والعملية للاتصال بالشبكة مباشرة:

الاتصال عبر رمز QR Code

يمكنك مسح رمز الـ QR الخاص بالشبكة من هاتف آخر متصل بالفعل للاشتراك في الشبكة فوراً.

خاصية WPS

تتيح لك بعض أجهزة الراوتر الاتصال بضغطة زر واحدة على خيار WPS في الراوتر دون الحاجة لكتابة أي كلمة سر.

تطبيقات اختراق الواي فاي

تحتوي المتاجر الإلكترونية على الكثير من التطبيقات التي تَعِد بفتح شبكات الواي فاي مجاناً، ولكن يجب الحذر منها للأسباب التالية:

مخاطر أمنية

تفتقر هذه البرامج للأمان وغالباً ما تحتوي على فيروسات أو برمجيات خبيثة.

سرقة البيانات

يستغل المخترقون هذه التطبيقات للوصول إلى صورك، ملفاتك، أو حتى بياناتك البنكية ومعلومات الدفع الخاصة بك.

كيفية فتح شبكة Wi-Fi بدون باسوورد

على الرغم من أن العديد من هواة الكمبيوتر والإنترنت يرددون وجود رقم Wi-Fi سري يفتح جميع شبكات Wi-Fi، ولكن هذا غير صحيح بالمرة لكن لحسن الحظ توجد طريقة سهلة ورسمية يمكنك من خلالها فتح شبكة Wi-Fi مغلقة بدون باسورد أو برنامج.

فتح شبكة Wi-Fi بدون برامج

1- عليك الدخول إلى إعدادات Wi-Fi لهاتفك الذكي.

2- اختر أي شبكة Wi-Fi قريبة منك، وعليك التأكد من أن إشارتها تعد قوية حتى لا تلاحظ بطء في الإنترنت، ثم انسخ اسم الشبكة التي تريد الاتصال بها بدون باسورد أو برامج.

3- قم بالضغط على خيار إضافة شبكة جديدة، ولصق اسم الشبكة في المكان المحدد.

4- اكتب كلمة المرور الخاصة بالشبكة ولا تقلق، فقط قم بكتابة "admin" في مكان كلمة المرور.

5- الضغط على إعدادات IP ويجب أن يكون لديك تحديد ثابت ليتم تحويلك إلى صفحة بها العديد من الخيارات، في خيار IP Address ادخل رمز 168.1.5 ثم قم بتأكيد الاتصال من خلال زر Connect الموجود في وانتظر حتى يتم الاتصال بالشبكة، وبذلك تكون قد تمكنت من فتح شبكة واي فاي مغلقة بدون باسوورد أو تحميل برنامج