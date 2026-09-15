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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد المجمعات الاستهلاكية ويتابع انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، عددًا من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية وأسعارها وحركة البيع للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ توافر مختلف السلع الأساسية بالمجمعات، وانتظام عمليات البيع، ومدى الإقبال من المواطنين، كما راجع الأسعار المعلنة للأصناف المعروضة، للتأكد من وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والاستفادة من جهود الدولة في خفض الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذها بشأن متابعة الجهود لتوفير السلع الأساسية وزيادة المعروض منها والعمل على خفض أسعارها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة. 

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية لا تقتصر على التأكد من وجود السلع فقط، وإنما تمتد إلى متابعة أسعارها الفعلية، مشيرًا خلال الجولة إلى أن: «المهم إن المواطن يلاقي السلعة موجودة وبالسعر المناسب، وأي انخفاض في الأسعار لازم المواطن يحس بيه ويستفيد منه».

كما تابع اللواء عبد الله عبد العزيز حركة الأسعار داخل المجمعات، ورصد انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية مقارنة بالأسعار السابقة، حيث تراجع سعر كيلو السكر من 28 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، وعبوة المكرونة زنة نصف كيلو من 11 جنيهًا إلى 9 جنيهات، والأرز من 28 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، وغيرها من السلع الأساسية.

وأوضح المحافظ أن متابعة الأسعار بصورة مستمرة تستهدف التأكد من استفادة المواطنين من أي انخفاض في أسعار السلع، قائلًا: «إحنا بنتابع السعر قبل وبعد، لأن المواطن هو المستفيد الأول، والمهم إن التخفيض يكون حقيقي وواضح قدامه».

واستمع المحافظ خلال جولته إلى آراء عدد من المواطنين حول مستوى توافر السلع وأسعارها، وتعرف على احتياجاتهم من الأصناف المختلفة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في توفير الكميات المناسبة من السلع، خاصة الأصناف الأساسية والأكثر طلبًا، بما يلبي احتياجات المواطنين بصورة مستمرة.

كما وجه المحافظ باستمرار التنسيق مع مسؤولي الشركة المصرية لتجارة الجملة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة انتظام إمداد المجمعات بالسلع، وزيادة المعروض من الأصناف التي تشهد إقبالًا من المواطنين، مع المتابعة الدورية لحركة الأسعار.

وشدد اللواء عبد الله عبد العزيز على ضرورة الإعلان الواضح عن أسعار السلع داخل المجمعات، والتأكد من التزام منافذ البيع بالأسعار المقررة والمعلنة، وعدم وجود أي ممارسات من شأنها تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة يتم رصدها.

وقال المحافظ خلال الجولة: «اللي يهمنا إن المواطن يدخل المجمع يلاقي السلعة موجودة، ويعرف سعرها بوضوح، ويشتري بالسعر المعلن.. وهنفضل نتابع ده على الطبيعة بشكل مستمر».

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق والأسعار، ومنافذ توفير السلع التابعة لوزارة التموين، ودعم جهود الدولة في زيادة المعروض من السلع الأساسية والعمل على خفض أسعارها وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

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