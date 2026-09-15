بني سويف .. تمويل 18 ألف مشروع وتوفير 29 ألف فرصة عمل لدعم الشباب

عقد كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بأعضاء لجنة تسيير المبادرة القومية للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، للوقوف على مستجدات سير العمل بالمبادرة، ومتابعة معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام المتقدمين، وذلك بحضور الأستاذة نهى محمد علي مدير مبادرة "مشروعك" بالمحافظة، د.هند أحمد منسق المبادرة، ومسؤولي مشروعك بالوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإحصائيات الشاملة والموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من المبادرة منذ انطلاقها عام 2015 وحتى أغسطس الماضي؛ حيث أسفرت الجهود عن تمويل 18 ألفاً و97 مشروعاً تنموياً وصغيراً ومتناهي الصغر، بإجمالي قيمة تمويلية بلغت 2 مليار و873 مليوناً و788 ألف جنيهاً، مما ساهم بشكل مباشر في توفير 29 ألفاً و183 فرصة عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة بمختلف المراكز والقرى.

وناقش السكرتير العام الأرقام الإحصائية ومؤشرات النمو الحالية، مشدداً على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الحماية للمستثمرين الصغار.

ووجه السكرتير العام بحصر دقيق وشامل لعدد المشروعات القائمة والمستمرة بالفعل على أرض الواقع إلى جانب المشروعات الممولة حديثاً، بهدف الوقوف على الوضع الحقيقي ومعدلات استدامة تلك المشروعات وتذليل أي تحديات تواجه أصحابها.

كما بحث الاجتماع دراسة إمكانية التوسع في إنشاء منافذ بيع ومعارض ثابتة ومتحركة لتسويق منتجات الشباب المستفيدين، واستعراض مقترح إقامة معرض متكامل مخصص للمستفيدين من مبادرة "مشروعك" لعرض منتجاتهم المتميزة وتوفير قنوات تسويقية مباشرة لهم، فضلاً عن مناقشة الخطط التسويقية المحدثة للمبادرة، ومراجعة موقف المقرات الحالية بشتى المراكز.





