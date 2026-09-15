قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسعودية.. سر الأمن والأمان في مشروعات الطاقة بالمنطقة
في حملة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية بالمحلة
وزير النقل: تحسين مستوى الخدمة في السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل
الإسكان تواصل تنفيذ خطة زيادة التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة
محمد صلاح برفقة زوجته وابنه ليل في أحدث ظهور عائلي من تركيا
طلب منها فلوس لتعاطي المخدرات.. ضبط المتهم بضرب والدته وشقيقته بالقليوبية
مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل
بالأسماء.. إدارج 12 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
تعطل خدمات القطارات في هولندا واشتباه في عمل تخريبي متعمد
تستفيد منه 4 ملايين أسرة.. كيفية صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
مدبولي: الدولة تهتم بتعظيم القيمة المضافة لمشروعات التنمية الشاملة بالعلمين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف .. تمويل 18 ألف مشروع وتوفير 29 ألف فرصة عمل لدعم الشباب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد  كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بأعضاء لجنة تسيير المبادرة القومية للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، للوقوف على مستجدات سير العمل بالمبادرة، ومتابعة معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام المتقدمين، وذلك بحضور الأستاذة نهى محمد علي مدير مبادرة "مشروعك" بالمحافظة، د.هند أحمد منسق المبادرة، ومسؤولي مشروعك بالوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإحصائيات الشاملة والموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من المبادرة منذ انطلاقها عام 2015 وحتى أغسطس الماضي؛ حيث أسفرت الجهود عن تمويل 18 ألفاً و97 مشروعاً تنموياً وصغيراً ومتناهي الصغر، بإجمالي قيمة تمويلية بلغت 2 مليار و873 مليوناً و788 ألف جنيهاً، مما ساهم بشكل مباشر في توفير 29 ألفاً و183 فرصة عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة بمختلف المراكز والقرى.

وناقش السكرتير العام الأرقام الإحصائية ومؤشرات النمو الحالية، مشدداً على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الحماية للمستثمرين الصغار.

ووجه السكرتير العام بحصر دقيق وشامل لعدد المشروعات القائمة والمستمرة بالفعل على أرض الواقع إلى جانب المشروعات الممولة حديثاً، بهدف الوقوف على الوضع الحقيقي ومعدلات استدامة تلك المشروعات وتذليل أي تحديات تواجه أصحابها.

كما بحث الاجتماع دراسة إمكانية التوسع في إنشاء منافذ بيع ومعارض ثابتة ومتحركة لتسويق منتجات الشباب المستفيدين، واستعراض مقترح إقامة معرض متكامل مخصص للمستفيدين من مبادرة "مشروعك" لعرض منتجاتهم المتميزة وتوفير قنوات تسويقية مباشرة لهم، فضلاً عن مناقشة الخطط التسويقية المحدثة للمبادرة، ومراجعة موقف المقرات الحالية بشتى المراكز.


  
 

بني سويف مشروغك محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

الزمالك

أحمد الخضري: ما حدث مع بيزيرا من مجلس الزمالك تمثيلية وحشة

ترشيحاتنا

رفع مخلفات

رفع 1800 طن مخلفات من نفق العشروا بالعمرانية وإعادة فتحه أمام حركة السيارات

جامعة بورسعيد تُطلق مبادرة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط العين «المياه الزرقاء»

جامعة بورسعيد تُطلق مبادرة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط العين «المياه الزرقاء»

وكيل الصحة بالغربية

وكيلة الصحة بالغربية تتفقد وحدتي طب الأسرة بمحلة روح وكنيسة دمشيت بإدارة طنطا ثان

بالصور

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد" بمكعبات الثلج

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد