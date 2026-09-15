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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو أنور: لا أقيِّم عموتة بعد 4 مباريات.. والأهلي يحتاج وقتًا لظهور بصمته

عمرو انور
عمرو انور
باسنتي ناجي

أكد عمرو أنور أن تقييم مستوى الأهلي في المباريات الماضية لا يمكن اختزاله في تحديد نسبة مسؤولية المدرب واللاعبين، مشددًا على ضرورة منح المدير الفني المغربي وليد عموتة الوقت الكافي لإثبات قدراته، وعدم التسرع في الحكم عليه بعد أربع مباريات فقط.

الأهلي

وقال أنور، ردًا على سؤال هاني حتحوت بشأن نسبة مسؤولية المدرب واللاعبين عن مستوى الأهلي: «ما تتحسبش كده، لازم كلنا نبقى مجمعين إن عموتة ده مدرب كويس». وأضاف أنه لا يقيم أي مدرب بعد أربع مباريات، خاصة أن عموتة يمتلك سيرة ذاتية ونتائج وبطولات أهلته لتولي تدريب نادٍ بحجم الأهلي، مؤكدًا أن المدرب يحتاج إلى وقت وعدم ضغط أو استعجال.

وأشاد أنور بفكرة خوض عموتة مباراة ودية بعد كل مباراة رسمية، معتبرًا أنها من الأمور الإيجابية التي تساعد على تجهيز اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة منتظمة، موضحًا أن «لياقة المباريات مختلفة عن لياقة التمرين». وشدد على أن المباريات الودية تكشف مستوى البدلاء واللاعبين خارج التشكيل، مؤكدًا أن اللاعب الذي لا يستطيع الظهور بشكل جيد أمام فريق أقل في المستوى، رغم حصوله على فرصة كاملة، لا يستحق أن يكون ضمن التشكيل الأساسي أو الفريق الذي يشارك في المباريات الرسمية.

عمرو انور الاهلي الزمالك

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