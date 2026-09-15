برلمانية: القمة المصرية السعودية تعكس عمق أواصر الأخوة والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالنتائج المثمرة للقمة المصرية السعودية التي عقدت في القاهرة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن القمة تعكس عمق أواصر الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الشقيقين.

وأكدت «هندي» أن التوافق بين الزعيمين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يمثل ركيزة أساسية لصون الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التأكيد على حماية أمن الخليج العربي والملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب الموقف الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، يعكس رؤية عربية متكاملة للتعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة.

إجراءات عملية لتطوير التعاون الثنائي

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التوجيهات الرئاسية باتخاذ إجراءات عملية لتطوير التعاون الثنائي وإزالة أي عقبات أمام حركة التبادل التجاري والاستثماري، من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز الاستثمارات المشتركة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

واختتمت النائبة سجى عمرو هندي تصريحها بتوجيه خالص التهنئة إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي، مؤكدة أن التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والسعودية سيظل دائمًا صمام أمان وركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.