365 يومًا.. السعودية تحدد شرطًا جديدًا لزيارة الروضة الشريفة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تحديد مرور 365 يومًا على التصريح السابق شرطًا لإصدار تصريح جديد لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، موضحة أن إعادة الحجز متاحة بعد انقضاء المدة، وفق أهلية المستفيد والمواعيد المتوفرة عبر تطبيق «نسك».

الحجز عبر تطبيق «نسك»

وأوضحت الوزارة أن الزوار القريبين من المسجد النبوي يمكنهم الاستفادة من خدمة «المسار الفوري» لحجز موعد لزيارة الروضة الشريفة، وفق المواعيد المتاحة، بما يسهم في تنظيم دخول الزوار وإدارة أوقات الزيارة.

وتتيح الخدمات الإلكترونية للزوار الاطلاع على المواعيد المتاحة وإتمام إجراءات الحجز وفق الضوابط المعتمدة، بما يساعد على تنظيم الزيارة وتسهيل حركة المصلين والزائرين داخل المسجد النبوي.

330 مترًا مربعًا مساحة الروضة الشريفة

وتقع الروضة الشريفة بين حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنبره في المسجد النبوي، وتستمد مكانتها من الحديث الشريف: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة».

وتبلغ مساحة الروضة الشريفة نحو 330 مترًا مربعًا، بطول يقارب 22 مترًا وعرض 15 مترًا، ما يجعل تنظيم الزيارة وتحديد المواعيد أمرًا مهمًا لاستيعاب الزوار وتيسير أداء العبادات في هذا الموقع ذي المكانة الدينية الكبيرة لدى المسلمين.