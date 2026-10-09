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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض تركي جديد يهدد استمرار محمد هاني مع الأهلي

محمد هاني
محمد هاني
عمرو مصطفى

كشف مصدر مقرب من محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اهتمام نادي كوجالي سبور التركي بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم حسم ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء حتى الآن.

كوجالي سبور التركي يستهدف ضم محمد هاني 

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن النادي التركي يسعى للتوصل إلى اتفاق مع إدارة الأهلي لشراء الأشهر الستة المتبقية في عقد محمد هاني، تمهيدًا لضمه خلال شهر يناير المقبل، حال التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الصفقة.

وأشار إلى أن اللاعب يترقب حسم موقفه مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الخلاف حول بنود العقد الجديد، مؤكدًا أن هاني يدرس بجدية خوض تجربة الاحتراف في الدوري التركي حال تحولت رغبة كوجالي سبور إلى عرض رسمي وجاد.

وأضاف المصدر أن محمد هاني رفض عرض التجديد الذي قدمه الأهلي، والذي تضمن حصوله على 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 مزايا إضافية، بسبب تمسكه بإلغاء بند نسبة المشاركة من عقده الجديد.

وشدد على أن الظهير الأيمن للأهلي يرغب في الحصول على قيمة عقده بشكل ثابت وصافٍ، دون ارتباط جزء من مستحقاته بعدد المباريات التي يشارك فيها، وهو ما تسبب في استمرار الخلاف بين الطرفين وتعثر الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في مستقبل محمد هاني، سواء بالتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده والاستمرار بقميص الأهلي، أو فتح الباب أمام انتقاله إلى كوجالي سبور وخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب التركية.

محمد هاني كوجالي سبور التركي كوجالي سبور الأهلي

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