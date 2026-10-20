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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكرا على محبتك.. رسالة من عمرو يوسف لتركي آل الشيخ

عمرو يوسف
عمرو يوسف
يمنى عبد الظاهر

حرص الفنان عمرو يوسف على الرد على رسالة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي أشاد خلالها به وبفريق عمل مسرحية «أنا مش عارفني»، بالتزامن مع توجه أبطال العرض إلى العاصمة الرياض.

وعبر عمرو يوسف عن امتنانه لكلمات تركي آل الشيخ ومحبته، كما وجه رسالة تقدير إلى الشعب السعودي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب عمرو يوسف: «شكراً على كلامك ومحبتك، أنت غالي أوي يا أبو ناصر، أنت وأهل السعودية كلهم، وربنا يسعدك ويسعدهم»

وأضاف عمرو يوسف، معربا عن حماسه للعرض المسرحي المرتقب: «إن شاء الله نقدم عرض جميل ينال إعجاب جمهور الرياض كله، اللي طالما استقبلنا أحسن استقبال وكأننا في بلدنا»، واختتم رسالته قائلًا: «وصلنا الرياض بالسلامة»، مرفقا تعليقه بعلمي مصر والسعودية.



 

وكان نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ظهر خلالها الفنان عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال والفنان أحمد عبدالوهاب وعدد من فريق عمل المسرحية، معلنا توجههم إلى الرياض
 

وعلق تركي آل الشيخ، على الصورة قائلًا: «النجم عمرو يوسف والنجمة أسماء جلال وفريق المسرحية في الطريق للرياض.. الحياة تستمر والفرحة لن يحرمنا منها أحد».


وأضاف: «أنا عارف إن عمرو جدع من زمان وصاحبي، بس الآن هو عندي وعند السعوديين في حتة تانية»، مشيدا بمكانة عمرو يوسف لديه ولدى الجمهور السعودي.

وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع استعداد فريق المسرحية لتقديم عروضه في الرياض، وسط ترقب الجمهور السعودي للقاء أبطال العمل على خشبة المسرح.
 

الفنان عمرو يوسف المستشار تركي آل الشيخ أنا مش عارفني تركي آل الشيخ

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