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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس التوجيه المعنوي: الحوثيون يحاصرون تعز ويمنعون إمدادات الغذاء والدواء.. ونفاد مخزون مستشفيين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال العميد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إن ميليشيات الحوثي تسيطر على المداخل الرئيسية للمدن وتحاصر المدنيين، لا سيما في محافظة تعز، وتمنع دخول المواد التموينية وغاز الطهي والوقود والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات.

حصار الحوثيين يهدد بإغلاق مستشفيات في مدينة تعز

وأوضح البحر، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن مستشفى الثورة العام، أكبر مستشفيات مدينة تعز، أعلن نفاد مخزونه واقتراب إغلاقه، كما أعلن مستشفى الأمومة والطفولة، الذي يعد ثاني مستشفى في المدينة، نفاد مخزونه من المستلزمات الطبية.

وأضاف أن الميليشيات أغلقت الجامعات والمدارس وأوقفت العملية التعليمية، إلى جانب منع وصول إمدادات المياه إلى المدينة، مشيراً إلى سيطرتها على مصادر المياه التي تعتمد عليها تعز، ومنها الحوجلة والحيمة وحَدران، ومنع صهاريج المياه من الوصول إلى السكان.

وأشار إلى أن القيود المفروضة امتدت إلى منع إخراج النفايات والقمامة إلى مكب النفايات الواقع خارج المدينة، والذي تسيطر عليه الميليشيات، ما اضطر سكان الأحياء إلى حرق النفايات داخل المناطق السكنية.

وأكد أن حرق النفايات يؤدي إلى انتشار العوادم والتلوث البيئي، ويتسبب في أضرار صحية وإصابات، لا سيما بين كبار السن والأطفال، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان في ظل استمرار المواجهات والقيود المفروضة على الخدمات الأساسية.

حصار تعز أزمة إنسانية الحوثيون مستشفيات اليمن

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