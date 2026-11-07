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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب

لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟
أسماء عبد الحفيظ

من المفترض أن تكون الزيارات العائلية فرصة للاطمئنان على الأقارب وتجديد العلاقات وقضاء وقت لطيف بعيدًا عن ضغوط الحياة، لكن الواقع أن بعض هذه الزيارات تنتهي بمشاعر من الضيق والتوتر، وقد يعود الشخص إلى منزله وهو يفكر في تعليق سمعه أو سؤال لم يكن يتوقعه أو موقف وضعه في مقارنة مع الآخرين.

واللافت أن التوتر لا يكون دائمًا بسبب خلاف كبير أو مشكلة قديمة، فقد تبدأ الزيارة بشكل طبيعي، ثم تتحول إلى جلسة مليئة بالأسئلة الشخصية والتدخلات والمقارنات، وهو ما يجعل البعض يتردد في تكرار الزيارات رغم حرصه على صلة الرحم، وفقا لما نشره موقع مايو كلينك.

1. الأسئلة الشخصية التي تتجاوز حدود الخصوصية

من أكثر الأسباب التي تجعل الزيارة العائلية غير مريحة توجيه أسئلة تتعلق بالحياة الخاصة، مثل الراتب أو المصروفات أو الخلافات الزوجية أو الإنجاب أو أسباب تأخر الزواج.

قد يعتقد من يطرح هذه الأسئلة أنه يتحدث بدافع الاهتمام، لكن تكرارها أمام الآخرين يجعل الشخص يشعر بأنه مطالب بتقديم تفسيرات عن حياته وقراراته.

والفرق كبير بين السؤال للاطمئنان والتدخل في التفاصيل؛ فالسؤال عن الأحوال يفتح بابًا للحوار، بينما الإصرار على معرفة أمور لا يرغب الطرف الآخر في مناقشتها قد يضعه في موقف محرج.

2. المقارنة المستمرة بين أفراد العائلة

قد تتحول الجلسة العائلية إلى مساحة للمقارنة بين الأبناء أو الزوجات أو الإخوة، مثل الحديث عن نجاح أحد الأشخاص بطريقة تقلل من إنجاز شخص آخر.

وتظهر المشكلة عندما تصبح المقارنة وسيلة للحكم على الآخرين بدلًا من مشاركة الأخبار السعيدة، فيشعر البعض أن وجوده في التجمع يعني الدخول في منافسة لم يخترها.

لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟

كما أن المقارنات المتكررة قد تترك أثرًا في العلاقات، لأنها تخلق شعورًا بعدم التقدير وتدفع الشخص إلى تجنب الحديث عن نجاحاته أو مشكلاته حتى لا يتحول الأمر إلى مقارنة جديدة.

3. فتح الخلافات القديمة في كل زيارة

هناك عائلات لا تستطيع الاستمتاع بتجمع هادئ بسبب إعادة فتح مواقف حدثت منذ سنوات، أو تذكير أحد الأشخاص بخطأ قديم كلما اجتمع أفراد الأسرة.

وقد يبدأ الحديث بمزاح بسيط، ثم يتحول إلى تبادل للاتهامات واستعادة تفاصيل كان من الأفضل مناقشتها في وقت مناسب وبعيدًا عن التجمعات.

إعادة الخلافات دون محاولة حلها تجعل الزيارة مرتبطة بالتوتر بدلًا من المودة، كما تجعل بعض أفراد العائلة يتوقعون حدوث مشكلة قبل الوصول إلى المكان.

4. التدخل في القرارات الشخصية

اختيار العمل أو طريقة تربية الأبناء أو أسلوب الإنفاق أو الانتقال إلى منزل جديد، كلها قرارات تخص أصحابها، لكن بعض الزيارات تتحول إلى جلسات لتقييم هذه القرارات وتقديم النصائح دون طلبها.

وقد يكون التدخل بحسن نية، إلا أن تكراره يجعل الشخص يشعر بأن استقلاله غير مقبول، وأن عليه الدفاع عن اختياراته أمام أفراد العائلة في كل مرة.

ومن الأفضل أن تكون النصيحة مرتبطة بطلب واضح، أو أن تقدم بطريقة تحترم حق الطرف الآخر في الاختيار.

5. غياب المشاركة وتحميل شخص واحد مسؤولية الضيافة

قد يكون سبب التوتر عمليًا وليس نفسيًا، خاصة عندما تتحمل سيدة واحدة مسؤولية تجهيز الطعام وتنظيف المنزل واستقبال الضيوف وتقديم المشروبات طوال الزيارة، بينما لا يشارك الآخرون في أي شيء.

ومع تكرار هذا الوضع، قد ترتبط الزيارات لديها بالإرهاق بدلًا من الاستمتاع بوجود الأسرة، خصوصًا إذا لم يراعِ الضيوف الوقت والجهد المبذول في استقبالهم.

تقسيم المسؤوليات والتعاون في الترتيب بعد انتهاء الزيارة من الأمور البسيطة التي تجعل التجمع أكثر راحة للجميع.

6. عدم احترام الوقت والظروف الخاصة

من أسباب الضيق أيضًا إطالة الزيارة دون مراعاة ارتباطات أصحاب المنزل، أو الحضور في أوقات غير مناسبة، أو توقع وجود الضيافة الكاملة في كل مرة.

فليس كل شخص لديه الوقت أو الطاقة لاستقبال الضيوف في أي لحظة، وقد يكون صاحب المنزل مرهقًا أو لديه مسؤوليات أخرى لا يعرفها الزائرون.

احترام المواعيد والاتفاق المسبق على الزيارة يساعد على تجنب كثير من المواقف المحرجة.

كيف تجعلين الزيارات العائلية أكثر راحة؟

لا يعني الشعور بالتوتر من بعض الزيارات ضرورة قطع العلاقات أو الابتعاد عن الأسرة، لكن يمكن التعامل مع المواقف المزعجة بهدوء، مثل تغيير مسار الحديث عند طرح سؤال شخصي، أو الاعتذار عن مناقشة موضوع لا يناسبك، أو تحديد وقت مناسب للزيارة.

ومن المهم أيضًا ألا تدخلي في كل نقاش أو تحاولي الرد على كل تعليق، فبعض المواقف لا تحتاج إلى تبرير طويل.

التوتر توتر زيارات عائليه العائلية لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر الزيارات العائلية

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