شات جي بي تي يتيح إنشاء صور GIF متحركة من النصوص والصور.. تعرف على الميزة الجديدة

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدمي ChatGPT إنشاء صور متحركة بصيغة GIF اعتمادا على الأوامر النصية أو الصور التي يرفعونها، وذلك بالاستفادة من نموذج توليد الصور الجديد Images 2.6، الذي كشفت عنه الشركة مؤخرا.

وتتيح الميزة للمستخدم وصف الحركة أو المشهد الذي يرغب في تحويله إلى صورة GIF متحركة، أو تحميل صورة ثابتة ليعمل الذكاء الاصطناعي على تحريك عناصرها، كما يمكن رفع رسم أولي غير مكتمل، ليقوم النموذج بتحسينه وتحويله إلى صورة أكثر تفصيلا، ثم إضافة الحركة إليه.

تعديل سرعة الحركة والتحكم في إطارات GIF



وبحسب تقرير نشره موقع The Verge، لن تقتصر الميزة الجديدة على إنشاء الصور المتحركة، إذ سيتمكن المستخدمون أيضا من التحكم في سرعة الحركة، واستعراض الإطارات الفردية وتعديلها، بما يمنحهم مرونة أكبر في تخصيص النتيجة النهائية.

وكانت OpenAI قد أشارت في منشور على منصة إكس، حذف لاحقا، إلى إمكانية الاحتفاظ بالصور التي يرفعها المستخدمون لإعادة استخدامها كمدخلات في عمليات التوليد المستقبلية.

هل ينافس ChatGPT أدوات توليد الفيديو؟



ورغم إضافة إمكانات الحركة إلى الصور، أكدت OpenAI أن ميزة إنشاء GIF لا تمثل أداة لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وإنما تستهدف إنتاج صور متحركة واستخدامها في إعداد لوحات قصصية متحركة Animated Storyboards، أو استكشاف حركات الشخصيات قبل الانتقال إلى مرحلة إنتاج الفيديو.

ويأتي ذلك بعد توقف OpenAI عن تطبيقها المتخصص في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي Sora في وقت سابق من العام الجاري، وسط تقارير صحفية أشارت إلى محدودية عدد مستخدميه وارتفاع تكاليف تشغيله، التي قدرت بنحو مليون دولار يوميا.

ومنذ ذلك الحين، ركزت الشركة بصورة أكبر على تطوير نماذج توليد الصور الثابتة، إلا أن إطلاق Images 2.6 يشير إلى عودة الاهتمام بإضافة إمكانات الحركة إلى المحتوى المرئي.

وكانت OpenAI قد أطلقت الشهر الماضي ميزة Intelligent UI في ChatGPT، التي تتيح للمستخدمين إنشاء واجهات مرئية تفاعلية، في إطار توسيع قدرات المنصة لتتجاوز المحادثات النصية التقليدية.

ChatGPT

Images 2.6 أسرع بنسبة 50% من الإصدار السابق



إلى جانب إنشاء الصور المتحركة، أكدت OpenAI أن نموذج Images 2.6 يتميز بسرعة توليد صور أعلى بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق Images 2.5.

وأوضحت الشركة أن نموذج GPT-Image-2.6 Flare، المصمم للتركيز على سرعة التوليد، يستطيع إنشاء صورة خلال نحو 6 ثوان، عند ضبط مستوى الجودة على الإعداد المنخفض.

كما بدأت الشركة إتاحة نموذجي GPT-Image-2.6 Flare وGPT-Image-2.6 Sunburst عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، بما يسمح للمطورين بدمج قدرات توليد الصور الجديدة في تطبيقاتهم وخدماتهم.

الميزة متاحة لمشتركي ChatGPT وCodex



بدأت OpenAI طرح ميزة إنشاء صور GIF باستخدام Images 2.6 عالميا عبر ChatGPT وأداة البرمجة Codex، لتصبح متاحة عبر جميع مستويات الاشتراك في الخدمتين.

ويمثل التحديث خطوة جديدة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المرئي، مع إتاحة إمكانات إنشاء الصور وتحريكها وتعديل تفاصيلها من خلال الأوامر النصية، دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على برامج التصميم والتحريك التقليدية.