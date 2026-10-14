نتنياهو يحذر من هجمات في الضفة الغربية خلال فترة ما قبل الانتخابات

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن ثمة تحذيرات أمنية تفيد باحتمال استغلال الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري لشن هجمات في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو -خلال زيارة قام بها إلى شمال الضفة الغربية- "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات، بما في ذلك احتمال توجيه أي أسلحة ضدنا"، مضيفاً أن الجيش أعد خطة للرد بقوة ساحقة، من بينها التعامل مع سيناريو قيام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بتوجيه أسلحتها ضد إسرائيل، بحسب ما نقلته هيئة البث العامة الإسرائيلية.

وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال هو من سيبقى في شمال الضفة ويسيطر على المنطقة.