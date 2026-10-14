قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«دستور الدولة لن يمسه أحد».. رسالة حاسمة من الرئيس السيسي للمواطنين
خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
تراجع طفيف .. أسعار الذهب في مصر الآن
الرئيس السيسي يحذر من محاولات تزييف الوعي.. ويشدد: مصر تدعم حل الدولتين واستقرار الخليج
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا بريف القنيطرة في سوريا
أبو الغيط يطالب بإعادة التعريف بقادة حرب أكتوبر: من ينسى هذا التاريخ لا يمكن أن يكون مصريا
رسالة نارية من أبو الغيط لـ سموتريتش: ربما نسوا حرب أكتوبر المرعبة
أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي
أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر
أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية
رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر
التشاور الاجتماعي يوصي بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر الهلال الأحمر ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلطسينية (وفا) عن مصادر رسمية قولها إن قوات الاحتلال سحبت تسجيلات كاميرات المراقبة من مقر جمعية الهلال الأحمر، فيما اقتحمت مستشفى الشهيد ياسر عرفات وطالبت إدارته بتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة.

وهددت قوات الاحتلال بإطلاق النار في حال عدم تسليم تسجيلات الكاميرات، قبل أن تنسحب القوات إلى مدخل المستشفى.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل سلفيت الشمالي ومنعت مرور المركبات، ما أعاق حركة تنقل المواطنين من المدينة وإليها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات غرب سلفيت، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وفي سياق متصل، أصيب مسن وامرأة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما، اليوم، في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر في طوباس تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 90 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 34 عاما جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب، خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

يذكر أن الاحتلال يواصل اقتحامه البلدة من صباح اليوم، بالتزامن مع محاصرة أحد المنازل فيها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنة من مخيم طولكرم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

كمال ابو رية

كمال أبو رية يستحضر بطولات قادة وجنود أكتوبر بالذكاء الاصطناعي.. حكايات صنعت النصر من التخطيط إلى التضحية

ابو الغيط

أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل في حرب أكتوبر

كمال ابو ريه

كمال أبو رية منفعلا: مش بنسيب حق ولادنا

بالصور

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد