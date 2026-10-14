الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر الهلال الأحمر ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في الضفة الغربية

أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلطسينية (وفا) عن مصادر رسمية قولها إن قوات الاحتلال سحبت تسجيلات كاميرات المراقبة من مقر جمعية الهلال الأحمر، فيما اقتحمت مستشفى الشهيد ياسر عرفات وطالبت إدارته بتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة.

وهددت قوات الاحتلال بإطلاق النار في حال عدم تسليم تسجيلات الكاميرات، قبل أن تنسحب القوات إلى مدخل المستشفى.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل سلفيت الشمالي ومنعت مرور المركبات، ما أعاق حركة تنقل المواطنين من المدينة وإليها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات غرب سلفيت، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وفي سياق متصل، أصيب مسن وامرأة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما، اليوم، في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر في طوباس تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 90 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 34 عاما جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب، خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

يذكر أن الاحتلال يواصل اقتحامه البلدة من صباح اليوم، بالتزامن مع محاصرة أحد المنازل فيها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنة من مخيم طولكرم.