اخترق الخط الأصفر.. جيش الاحتلال يعلن تدمير نفق في غزة بطول كيلو ونصف

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أغلق مسار نفق بطول كيلو ونصف اخترق الخط الأصفر، زاعما العثور على غرف كانت مخصصة لاستخدام عناصر الفصائل الفلسطينية.

نفق اختراق الخط الأصفر

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن قوات "اللواء الجنوبي"، بقيادة الوحدة الهندسية التابعة لفرقة غزة (الفرقة 143) والقيادة الجنوبية، تواصل عملياتها لتطهير منطقة "الخط الأصفر" في جنوب قطاع غزة من البنية التحتية.

وأضاف بيان جيش الاحتلال أن القوات الهندسية، بالتعاون مع وحدة "يهالوم" (وحدة المهام الخاصة الهندسية)، قامت بإغلاق وتفكيك مسار نفق تحت الأرض يبلغ طوله حوالي كيلومتر ونصف، كان قد اخترق منطقة "الخط الأصفر".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه عثر داخل مسار النفق على غرف كانت مخصصة لاستخدام عناصر الفصائل الفلسطينية.

وتنتشر قوات الجيش الإسرائيلي التابعة للقيادة الجنوبية في المنطقة وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.