إسرائيل تواصل عزلتها.. 13 وفدا في قمة CICA ينسحبون أثناء خطاب رئيس الاحتلال

انسحبت مصر و12 وفداً آخرين أثناء خطاب رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ في القمة السابعة لمنظمة CICA في باكو، احتجاجاً على النظام الإسرائيلي.

وشملت الوفود الـ12 كلا من فلسطين وباكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا والعراق وإيران والكويت وقطر والأردن وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش.

ويُعد انسحاب 13 من أصل 28 وفداً علامة أخرى على عزلة النظام الإسرائيلي المتزايدة.

وتستضيف أذربيجان التي تتولى الرئاسة الدورية للمؤتمر، القمة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة والمنظمات الدولية الشريكة والمراقبة في المؤتمر.

وتكتسب القمة أهمية من حيث إبراز الأولويات المشتركة ومجالات التعاون بين الأطراف الفاعلة في آسيا، التي تؤدي دوراً مؤثراً في السياسة والاقتصاد العالميين.

ومن المتوقع أن تتصدر القمة القضايا التي وضعتها أذربيجان على جدول أعمال رئاستها الدورية تحت شعار "مؤتمر أقوى في آسيا، والترابط، والرقمنة، والتنمية المستدامة".

ومن المنتظر أن تعتمد القمة "إعلان باكو" بوصفه وثيقتها الختامية، إلى جانب "بيان التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية"، وأن تعلن انضمام لاوس عضواً جديداً.