انسحاب وفد كوبا من الجلسة العامة للأمم المتحدة بعد وصف ترامب دولتهم "بالفاشلة"

شهد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، انسحاب وفد كوبا من القاعة من الجلسة العامة للأمم المتحدة بعد وصف الرئيس الأمريكي ترامب لدولتهم "بالفاشلة"



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تسعى لإحداث تغيير جذري في كوبا، واصفا إياها بأنها "دولة فاشلة تماما وسوف تنهار" مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح بوجود ملاذ للأعداء الأجانب على أعتابها، مشيرا إلى أن الشيوعية لن تصل أبدا إلى أمريكا ولكن الحرية ستصل إلى كوبا كما أضاف أن وزير الخارجية ماركو روبيو منخرط بعمق في مفاوضات مع قادة كوبا.

داعش النصف الغربي



وفيما يتعلق بعصابات المخدرات، قال ترامب إنه قام بتصنيفها "كمنظمات أجنبية إرهابية" عقب توليه السلطة، كما وصفها بأنها "داعش النصف الغربي من الكرة الأرضية".