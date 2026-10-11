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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل توسّع نطاق الخط الأصفر بـ غزة وتدفع سكانا للنزوح

إسرائيل توسّع سيطرتها داخل "الخط الأصفر" بغزة
إسرائيل توسّع سيطرتها داخل "الخط الأصفر" بغزة
خاطر عبادة

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، بأن إسرائيل قامت بتوسيع نطاق ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" المحظور في قطاع غزة، وهي المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.

وأدى هذا التوسع إلى إجبار عدد من السكان على إخلاء مناطقهم بعد ضمها إلى النطاق المحظور.

وبحسب سكاي نيوز، تقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالخط الأصفر غرب حي الشجاعية، حتى أصبح يبعد نحو 10 أمتار فقط عن شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

ويأتي ذلك في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد حرب مدمرة خلفت عشرات آلاف القتلى وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

وكان الاتفاق ينص على بقاء القوات الإسرائيلية في 53% من مساحة غزة ضمن ما حددته بـ "الخط الأصفر"، إلا أن بيانات رسمية تشير إلى أنها لا تزال تسيطر بعد مرور عام على نحو 70% من مساحة القطاع.

ورغم تراجع وتيرة العمليات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات شبه يومية، أسفرت عن مقتل نحو 1450 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار، وفق معطيات وزارة الصحة بغزة.

وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يستعد لانتخابات تشريعية نهاية أكتوبر الجاري، تعهده بتصفية جميع المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، مشيراً خلال إحياء الذكرى هذا العام إلى مقتل 4 آلاف من أصل 6 آلاف شاركوا في الهجوم.

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