أسرار لأول مرة عن إجازة سعيدة... ميدو عادل يحكي كواليس العمل و حبه للمسرح |خاص

أعرب الفنان ميدو عادل عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى خشبة المسرح من جديد من خلال مسرحية «إجازة سعيدة»، مؤكدًا حماسه الشديد لهذه التجربة المسرحية التي تحمل العديد من المفاجآت للجمهور، وتقدم محتوى اجتماعيًا يناسب العائلة والأسرة، في إطار يجمع بين المتعة والرسائل الإنسانية والاجتماعية.

وقال ميدو عادل، في لقاء خاص لموقع «صدي البلد» الإخباري، إنه يشعر بسعادة كبيرة بالعودة إلى المسرح من خلال هذا العمل، الذي يمثل بالنسبة له تجربة مميزة، خاصة أنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال مسرحية مختلفة تحمل أفكارًا متنوعة وتخاطب الجمهور بمختلف فئاته، مشيرًا إلى أن المسرح يحتل مكانة خاصة في قلبه، ويظل أحد أهم أشكال الفن التي يعتز بها.

وأضاف الفنان أن مسرحية «إجازة سعيدة» تشهد العديد من المفاجآت التي يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند عرضها، لافتًا إلى أن العمل يقدم تجربة اجتماعية تناسب أفراد الأسرة، ويستهدف الوصول إلى الجمهور من خلال موضوعاته وأحداثه، بما يجعل المشاهدة تجربة ممتعة تجمع أفراد العائلة داخل أجواء مسرحية مميزة.

ميدو عادل: «إجازة سعيدة» مسرحية لكل أفراد الأسرة

وأكد ميدو عادل أن من أبرز الأمور التي أسعدته بالمشاركة في مسرحية «إجازة سعيدة» طبيعة العمل الذي ينتمي إلى العروض الاجتماعية الموجهة للأسرة، موضحًا أن المسرح يمتلك قدرة خاصة على تقديم الموضوعات الاجتماعية بصورة حية ومباشرة، تتيح للجمهور التفاعل مع الأحداث والشخصيات والاستمتاع بالتجربة الفنية في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن الأعمال المسرحية التي تخاطب العائلة ، مسرحية اجتماعية للأسرة عمل يستهدف تقديم محتوى يناسب مختلف الأعمار، ويمنح الجمهور فرصة لقضاء وقت ممتع مع المسرح.

وتأتي مشاركة ميدو عادل في «إجازة سعيدة» ضمن عودته إلى خشبة المسرح، في تجربة ينتظر أن تشكل مساحة جديدة له للتواصل المباشر مع الجمهور، خاصة أن طبيعة العروض المسرحية تمنح الفنان فرصة لرصد ردود الفعل والتفاعل مع المشاهدين بصورة مميزة و مختلفة

سعادة كبيرة بالتعاون مع فريق العمل

وتحدث ميدو عادل عن أجواء العمل في المسرحية، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، مؤكدًا أن العمل الجماعي يمثل عنصرًا مهمًا في أي تجربة فنية، وأن نجاح العرض يرتبط بمدى الانسجام والتعاون بين المشاركين فيه.

وأوضح أنه يشعر بحماس كبير تجاه هذه التجربة و يتمني أن تنال المسرحية إجازة سعيدة اعجاب الجمهور

https://youtube.com/shorts/T3iKKb1nBEk?si=sDvhJax0G2yMHKFQ