عمرو أديب: نهاية العالم اقتربت.. ما الذي يحدث في العالم؟

أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من التساؤلات بشأن الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم، متسائلًا: «هو في إيه اللي بيحصل في العالم؟ وهل دي نهاية العالم؟».

وأشار أديب خلال برنامج الحكاية عبر فضائية إم بي مصر إلى توقف آلاف الخدمات التي تقدمها شركة مايكروسوفت، إلى جانب الأزمة التي شهدها قطاع الطيران أمس، والتي تسببت في حالة من الارتباك لنحو 3 آلاف طائرة، لم تكن تعرف أماكن الهبوط، في مشهد يعكس حجم الاعتماد العالمي على الأنظمة التكنولوجية.

واختتم حديثه بالتساؤل عن طبيعة ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة، قائلًا: «نهاية العالم اقتربت».