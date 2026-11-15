برلماني يقترح إطلاق مشروعي صوت مصر للعالم ومدرسة التلاوة المصرية لتعزيز الريادة القرآنية

أشاد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، ببرنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أنه يمثل فرصة مهمة لإعادة تسليط الضوء على المكانة التاريخية التي تحتلها مصر في عالم تلاوة القرآن الكريم، وما تمتلكه من إرث صوتي وثقافي صنعه كبار القراء المصريين على مدار عقود.

الحفاظ على ريادة مصر في التلاوة

وأكد رشاد أن الحفاظ على ريادة مصر في مجال التلاوة لا ينبغي أن يقتصر على اكتشاف المواهب الجديدة، وإنما يتطلب التحرك نحو رؤية متكاملة تجمع بين توثيق التراث، وتأهيل الأجيال الجديدة، وتوسيع الحضور المصري في هذا المجال على المستوى الدولي.

وطرح عضو مجلس الشيوخ مقترحين لإطلاق مشروعين وطنيين تحت عنواني «صوت مصر للعالم» و«مدرسة التلاوة المصرية»، بهدف تحويل الزخم الذي حققه برنامج «دولة التلاوة» إلى مسار مؤسسي مستدام يحافظ على هذا الإرث ويعزز انتشاره.

وأوضح أن مشروع «صوت مصر للعالم» يستهدف تعزيز الحضور الدولي لمدرسة التلاوة المصرية، من خلال تنظيم بعثات دورية للقراء المصريين إلى الدول العربية والإسلامية، بالتنسيق مع السفارات والمراكز الثقافية المصرية، للمشاركة في الأمسيات القرآنية والفعاليات الدينية والثقافية الدولية.

دولة التلاوة

وأضاف أن المشروع يتضمن إطلاق محتوى رقمي احترافي متعدد اللغات للتعريف بتاريخ كبار القراء المصريين وخصوصية المدرسة المصرية في التلاوة، إلى جانب إعداد مواد تعريفية بترجمات معاني القرآن الكريم، وتنظيم أسابيع ثقافية متخصصة، وإقامة شراكات مع المؤسسات الإعلامية والثقافية الدولية، بما يسهم في توظيف التلاوة المصرية كأحد روافد القوة الناعمة للدولة المصرية.

وفيما يتعلق بمشروع «مدرسة التلاوة المصرية»، أشار رشاد إلى أنه يستهدف توثيق الخصائص الفنية والعلمية التي ميزت المدرسة المصرية، وإعداد مرجع معرفي متخصص يتناول تاريخها وأبرز أعلامها، وخصائص الأداء الصوتي والمقامات وأحكام التجويد وأصول التلاوة.

وأكد أهمية إدماج التعريف بتاريخ التلاوة المصرية وأعلامها في الأنشطة التعليمية والثقافية داخل المدارس، من خلال تنظيم لقاءات تعريفية ومسابقات وأنشطة لاكتشاف المواهب القرآنية، وتقديم محتوى مبسط يناسب مختلف المراحل العمرية، بما يربط الأجيال الجديدة بتراث كبار القراء ويعزز معرفتهم بأعلام المدرسة المصرية وإسهاماتهم.

وأوضح أن المشروع يمكن أن يتضمن إنشاء موسوعة رقمية موثقة لأعلام التلاوة المصرية، تضم سيرهم الذاتية وتسجيلاتهم المعتمدة وتحليلات علمية لأساليبهم في الأداء، فضلًا عن إعداد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية والجامعات والباحثين المتخصصين.

وشدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية في نقل خبرات كبار القراء إلى الأجيال الجديدة، وإتاحة محتوى علمي موثوق للدارسين والمهتمين داخل مصر وخارجها، بما يضمن الحفاظ على الهوية الفنية للمدرسة المصرية واستمرار تطورها.

وأكد رشاد أن المشروعين يمثلان مسارين متكاملين؛ الأول ينطلق بمدرسة التلاوة المصرية إلى العالم، والثاني يحافظ على أصولها العلمية والفنية ويؤسس لاستمرارها داخل المجتمع، بدءًا من المدارس ووصولًا إلى المؤسسات التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى أن مصر لا تمتلك تاريخًا عريقًا في التلاوة فحسب، بل تمتلك أيضًا القدرة على تقديم نموذج معاصر يجمع بين أصالة التراث وأدوات الانتشار الحديثة.