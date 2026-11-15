قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية.. الفصائل اليمنية تستهدف المدينة المنورة بمسيرة
الوزراء: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. وزيادة العلاوة الدورية
الفصائل اليمنية تستهدف محطتين لضخ النفط بمنطقة الرياض
يا واد يا تقيل.. حسين فهمي يرقص بالعصا على أنغام المزمار في مهرجان القاهرة السينمائي
خلال 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف خطة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
حقوقي فلسطيني: منع الخيام والكرفانات عن غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ويدفع نحو التهجير
شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف أبرز المرشحين على منصب نواب رئيس الوفد
الأردن يفرج عن إسرائيلي بعد دخوله أراضيها عبر البحر الأحمر
بعد رفعه لـ8500 جنيه.. مشروع قانون اقترح تحديد النفقة بـ25% من الحد الأدنى للأجور
أحمد موسى: 8500 جنيه لا تكفي احتياجات الأسرة.. والمواطنون يستحقون زيادات سنوية في الأجور
خبير اقتصادي: تحسين بيئة الاستثمار وتفعيل برنامج الطروحات فرصة أمام القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يقترح إطلاق مشروعي صوت مصر للعالم ومدرسة التلاوة المصرية لتعزيز الريادة القرآنية

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان

أشاد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، ببرنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أنه يمثل فرصة مهمة لإعادة تسليط الضوء على المكانة التاريخية التي تحتلها مصر في عالم تلاوة القرآن الكريم، وما تمتلكه من إرث صوتي وثقافي صنعه كبار القراء المصريين على مدار عقود.

الحفاظ على ريادة مصر في التلاوة   

وأكد رشاد أن الحفاظ على ريادة مصر في مجال التلاوة لا ينبغي أن يقتصر على اكتشاف المواهب الجديدة، وإنما يتطلب التحرك نحو رؤية متكاملة تجمع بين توثيق التراث، وتأهيل الأجيال الجديدة، وتوسيع الحضور المصري في هذا المجال على المستوى الدولي.

وطرح عضو مجلس الشيوخ مقترحين لإطلاق مشروعين وطنيين تحت عنواني «صوت مصر للعالم» و«مدرسة التلاوة المصرية»، بهدف تحويل الزخم الذي حققه برنامج «دولة التلاوة» إلى مسار مؤسسي مستدام يحافظ على هذا الإرث ويعزز انتشاره.

وأوضح أن مشروع «صوت مصر للعالم» يستهدف تعزيز الحضور الدولي لمدرسة التلاوة المصرية، من خلال تنظيم بعثات دورية للقراء المصريين إلى الدول العربية والإسلامية، بالتنسيق مع السفارات والمراكز الثقافية المصرية، للمشاركة في الأمسيات القرآنية والفعاليات الدينية والثقافية الدولية.

دولة التلاوة

وأضاف أن المشروع يتضمن إطلاق محتوى رقمي احترافي متعدد اللغات للتعريف بتاريخ كبار القراء المصريين وخصوصية المدرسة المصرية في التلاوة، إلى جانب إعداد مواد تعريفية بترجمات معاني القرآن الكريم، وتنظيم أسابيع ثقافية متخصصة، وإقامة شراكات مع المؤسسات الإعلامية والثقافية الدولية، بما يسهم في توظيف التلاوة المصرية كأحد روافد القوة الناعمة للدولة المصرية.

وفيما يتعلق بمشروع «مدرسة التلاوة المصرية»، أشار رشاد إلى أنه يستهدف توثيق الخصائص الفنية والعلمية التي ميزت المدرسة المصرية، وإعداد مرجع معرفي متخصص يتناول تاريخها وأبرز أعلامها، وخصائص الأداء الصوتي والمقامات وأحكام التجويد وأصول التلاوة.

وأكد أهمية إدماج التعريف بتاريخ التلاوة المصرية وأعلامها في الأنشطة التعليمية والثقافية داخل المدارس، من خلال تنظيم لقاءات تعريفية ومسابقات وأنشطة لاكتشاف المواهب القرآنية، وتقديم محتوى مبسط يناسب مختلف المراحل العمرية، بما يربط الأجيال الجديدة بتراث كبار القراء ويعزز معرفتهم بأعلام المدرسة المصرية وإسهاماتهم.

وأوضح أن المشروع يمكن أن يتضمن إنشاء موسوعة رقمية موثقة لأعلام التلاوة المصرية، تضم سيرهم الذاتية وتسجيلاتهم المعتمدة وتحليلات علمية لأساليبهم في الأداء، فضلًا عن إعداد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية والجامعات والباحثين المتخصصين.

وشدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية في نقل خبرات كبار القراء إلى الأجيال الجديدة، وإتاحة محتوى علمي موثوق للدارسين والمهتمين داخل مصر وخارجها، بما يضمن الحفاظ على الهوية الفنية للمدرسة المصرية واستمرار تطورها.

وأكد رشاد أن المشروعين يمثلان مسارين متكاملين؛ الأول ينطلق بمدرسة التلاوة المصرية إلى العالم، والثاني يحافظ على أصولها العلمية والفنية ويؤسس لاستمرارها داخل المجتمع، بدءًا من المدارس ووصولًا إلى المؤسسات التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى أن مصر لا تمتلك تاريخًا عريقًا في التلاوة فحسب، بل تمتلك أيضًا القدرة على تقديم نموذج معاصر يجمع بين أصالة التراث وأدوات الانتشار الحديثة.

دولة التلاوة مقترح دولة التلاوة عمرو رشاد مجلس الشيوخ الاوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل خريطة زيادات الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة

النائبة فاطمة عادل

برلمانية: وجود الأب قيمة تربوية لا تقتصر على النفقة

الحد الأدنى للأجور

الحكومة تكشف خطة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.. تفاصيل جديدة

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد