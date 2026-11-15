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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بين شروط طهران والحشود الأمريكية.. هل تقترب المواجهة الجديدة؟

الحشد العسكري
الحشد العسكري
ملك ريان

تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تمسك طهران بشروطها لإنهاء المواجهة، بالتزامن مع تحركات عسكرية أميركية لتعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تجدد العمليات العسكرية واتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن قبول الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية السبعة من شأنه أن يفتح الطريق أمام التوصل إلى اتفاق، مشددا على أن بلاده لن تقبل باستمرار حالة «لا حرب ولا سلام».

وهدد قاليباف، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد جغرافيا المعركة إذا أقدمت واشنطن على تنفيذ عمل عسكري جديد ضد إيران، محذرا من أن أطرافا عديدة ستتحمل تداعيات أي مواجهة جديدة.

وتأتي هذه التصريحات عقب توجيهات أصدرها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لقادة القوات المسلحة بالرد الفوري على أي تهديد، دون التقيد بحدود جغرافية محددة.

في المقابل، تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، إذ كشفت مصادر أميركية عن توجه حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط، لتحل محل إحدى حاملتي الطائرات الموجودتين حاليا، مع إمكانية استمرار وجود الحاملات الثلاث إذا استدعت التطورات ذلك.


وفي هذا السياق، ترجح تقديرات استخباراتية أميركية اللجوء إلى خيار الحصار بدلا من توجيه ضربات عسكرية مباشرة لإيران، رغم استمرار احتمالات التصعيد.

وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مصادر حكومية أن رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان قدم لمسؤولين في الاستخبارات الأميركية معلومات بشأن مخططات إيرانية مزعومة لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين.

كما تحدثت التقارير عن تصاعد الخلافات داخل قيادات الحرس الثوري الإيراني، في حين حذرت جهات أميركية من نقل معلومات استخباراتية غير دقيقة إلى واشنطن.

وفي المقابل، صعدت طهران من لهجتها العسكرية، حيث حذر رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية علي عبد اللهي من أن الرد على أي هجوم جديد قد يتجاوز حدود الشرق الأوسط، فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي باستهداف القواعد الأميركية خارج المنطقة، بما فيها القواعد الموجودة في أوروبا، إذا استُخدمت في شن هجمات على إيران.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني رفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ، ونقل خطوط إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى منشآت تحت الأرض، فيما يتراوح المدى الفعال المعلن للصواريخ الإيرانية بين ألفين و2500 كيلومتر 

بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في الجزء الجنوبي من المضيق، ما أدى إلى اندلاع حرائق وغرق إحداهما، بحسب الرواية الإيرانية، دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

وفي المقابل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ من السلطات البحرية الهندية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها في الخليج، قبل دخول مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، بينما تواصل طهران فرض قيود على حركة السفن في المضيق الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب.

وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط، الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وسط توقعات بأن تتناول المحادثات سبل التعاون في إدارة مضيق هرمز واحتواء التوترات المتصاعدة.

وتعكس هذه التطورات استمرار المواجهة بين المسارين العسكري والدبلوماسي، في ظل تمسك إيران بشروطها، واستمرار الضغوط الأميركية، بما يضع المنطقة أمام احتمالات مفتوحة للتصعيد أو العودة إلى طاولة المفاوضات.


 

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