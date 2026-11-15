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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 74 ألفا و699 شهيدا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 74 ألفا و699 شهيدا
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 74 ألفا و699 شهيدا
أ ش أ

 ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و699 شهيدا، و176 ألفا و98 مصابا، منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.
وأوضحت مصادر طبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الأحد/- أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال 24الـ ساعة الماضية، 4 شهداء، و6 مصابين.
ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,647، والإصابات إلى 5,969، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850.
وأشارت إلى أنه تم إضافة 21 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، مضيفة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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