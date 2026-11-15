قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يوجه بزيادة عدد عربات قطارات خط قليوب – منوف – طنطا
الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدا
بعد غياب 11 عاما.. رونالدينيو يعود للملاعب ويساهم في فوز فريقه رافينا
التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وسيادة الدول
انفجارات قوية في جزيرة سيريك الإيرانية
زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء
محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث
فضل صلاة العشاء في وقتها.. 8 معجزات تحدث لمُصليها فلا تؤخرها
إنجاز نووي جديد.. إيران تستعد لتشغيل أول منظومة اندماج نووي محلية
محمود مسلم: إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة.. وحسن نية مصر ظهر في تحمل المناورات وعدم التصعيد
متحدث الوزراء يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص
وول ستريت جورنال: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث بالشأن الإيراني: المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران قد تندلع في أي لحظة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذر الدكتور محمد خيري، الباحث في الشؤون الإيرانية، من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في أي لحظة، رغم حالة الهدوء النسبي التي تشهدها الأوضاع بين الطرفين، مشيرًا إلى أن أي حادث عابر قد يؤدي إلى انهيار هذا الهدوء وعودة التصعيد.

وقال خيري، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الأوضاع بين واشنطن وطهران أصبحت شديدة الحساسية، في ظل احتمالات وقوع اعتداءات إيرانية على المصالح الأمريكية، أو تنفيذ ضربات أمريكية جديدة ضد أهداف إيرانية.

وأشار إلى أن الضربات الأمريكية المتلاحقة مؤخرًا على جزيرة قشم استهدفت بعض الرادارات الإيرانية ومناطق إطلاق الصواريخ، بالتزامن مع بحث مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان الإيراني» مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90%.

وأوضح أن الوصول إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% يعني اقتراب إيران من امتلاك القنبلة النووية، وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تكثيف تحركاتهما لمنع طهران من المضي قدمًا في هذا الخيار.

وأضاف أن هناك احتمالات لتوجيه ضربة عسكرية إلى المفاعلات النووية الإيرانية، والدخول في عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لافتًا إلى أن هذا السيناريو يجري بحثه حاليًا بين الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي.

ولفت الباحث في الشؤون الإيرانية إلى أن التطورات السياسية داخل إسرائيل، وعدم قدرة نفتالي بينيت على تشكيل الحكومة، وفق تقديره، مع وجود توقعات باستمرار بنيامين نتنياهو في المشهد، قد تبقي احتمالات التصعيد العسكري قائمة.

وشدد خيري على أن انسداد أفق المفاوضات، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية والملف النووي، يجعل انفجار الصراع احتمالًا قائمًا في أي وقت.

إيران الولايات المتحدة البرنامج النووي التصعيد العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

ملتقي الجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يكشف عن الإعجاز القرآني عن جلد الإنسان

دار الإفتاء

ما حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض خشية تدهور صحته؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح

صلاة المرأة في المنزل

هل يجب على المرأة إقامة الصلاة إذا صلت في بيتها؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد