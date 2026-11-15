باحث بالشأن الإيراني: المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران قد تندلع في أي لحظة

حذر الدكتور محمد خيري، الباحث في الشؤون الإيرانية، من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في أي لحظة، رغم حالة الهدوء النسبي التي تشهدها الأوضاع بين الطرفين، مشيرًا إلى أن أي حادث عابر قد يؤدي إلى انهيار هذا الهدوء وعودة التصعيد.

وقال خيري، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الأوضاع بين واشنطن وطهران أصبحت شديدة الحساسية، في ظل احتمالات وقوع اعتداءات إيرانية على المصالح الأمريكية، أو تنفيذ ضربات أمريكية جديدة ضد أهداف إيرانية.

وأشار إلى أن الضربات الأمريكية المتلاحقة مؤخرًا على جزيرة قشم استهدفت بعض الرادارات الإيرانية ومناطق إطلاق الصواريخ، بالتزامن مع بحث مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان الإيراني» مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90%.

وأوضح أن الوصول إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% يعني اقتراب إيران من امتلاك القنبلة النووية، وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تكثيف تحركاتهما لمنع طهران من المضي قدمًا في هذا الخيار.

وأضاف أن هناك احتمالات لتوجيه ضربة عسكرية إلى المفاعلات النووية الإيرانية، والدخول في عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لافتًا إلى أن هذا السيناريو يجري بحثه حاليًا بين الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي.

ولفت الباحث في الشؤون الإيرانية إلى أن التطورات السياسية داخل إسرائيل، وعدم قدرة نفتالي بينيت على تشكيل الحكومة، وفق تقديره، مع وجود توقعات باستمرار بنيامين نتنياهو في المشهد، قد تبقي احتمالات التصعيد العسكري قائمة.

وشدد خيري على أن انسداد أفق المفاوضات، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية والملف النووي، يجعل انفجار الصراع احتمالًا قائمًا في أي وقت.