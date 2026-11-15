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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكمبودي يؤكد أن بلاده لم تبادر بالعمل العسكري مع تايلاند ويشكر فرنسا

رئيس الوزراء الكمبودي
رئيس الوزراء الكمبودي
أ ش أ

شكر رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، اليوم الأحد، فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون على جهودهما في تسهيل التوصل إلى حل سلمي للوضع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، مؤكدا أن كمبوديا لم تبادر إلى العمل العسكري مع تايلاند.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر السلام بعد ظهر اليوم الأحد، قال هون مانيت إن كمبوديا وفرنسا جددتا التأكيد على التزامهما المشترك بـ التعددية، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والتسوية السلمية للنزاعات، بحسب موقع فريش نيوز الكمبودي.

وتابع رئيس الوزراء الكمبودي: "فيما يتعلق بالوضع على طول الحدود بين كمبوديا وتايلاند، جددت كمبوديا التأكيد على التزامها الراسخ بالسعي للتوصل إلى حل سلمي يستند إلى القانون الدولي والاتفاقيات القائمة. وفي هذا الصدد، أود أن أشكر فرنسا، وكذلك الرئيس بصفة شخصية، على جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سلمي بين بلدينا".

كما أشاد رئيس الوزراء بالالتزام الراسخ للرئيس الفرنسي بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أبلغ سامديتش ثيبادي هون مانيت قادة الفرانكوفونية بأن كمبوديا لم تبادر بالاشتباكات المسلحة مع تايلاند في عام 2025، وشدد على أنه لا يمكن تغيير أي حدود من خلال استخدام القوة أو فرض سياسة الأمر الواقع.

رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت الرئيس إيمانويل ماكرون كمبوديا

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