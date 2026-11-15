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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل شكوى سائق سيارة نقل من ضابط مرور

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة "نقل ثقيل" من تعنت أحد ضباط الشرطة معه ومطالبته بالرجوع بالسيارة قيادته حال عبوره لأحد الأكمنة المرورية بالجيزة.
 


 

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11/ الجارى قام الشخص (الظاهر بمقطع الفيديو – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بعبور أحد الأكمنة المرورية بالسيارة قيادته "نقل ثقيل" أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة الساعة 9,30 مساءً بالمخالفة لقرار حظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق المشار إليه قبل الساعة 12 صباحاً .. فقام الضابط المعين بالكمين المرورى المشار إليه بإستيقافه وطلب منه الإنتظار بالسيارة قيادته خلف باقى سيارات النقل الثقيل لحين إنتهاء فترة الحظر ، وعقب ذلك قام بالسماح له وباقى السيارات بالعبور.

وتم إستدعاء السائق وإفهامه بضوابط ومواعيد سير سيارات النقل الثقيل ، حيث أبدى تفهمه ووجه الشكر للإستجابة لشكواه.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ضباط الشرطة

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