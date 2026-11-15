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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ماشى على اللوكيشن.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة سائق خطف سيدة ونجلها بالجيزة

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر شخصين من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بمحاولة إختطاف شقيقتهما ونجلها حال إستقلالهما السيارة رفقته بالجيزة.
 


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن .. وأمكن تحديد السيدة المعنية بالفحص (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد) وبسؤالها أقرت بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بتغيير خط سيره إلى أحد الطرق الجانبية بدائرة القسم حال إستقلالها ونجلها السيارة رفقته مما أثار خوفها وطلبت منه على إثر ذلك الترجل من السيارة ، ونفت قيامه بالتعدى عليها أو نجلها .


 

أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى "سارية التراخيص" وقائدها (سائق"يحمل رخصة قيادة سارية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) ، وبمواجهته أيد ما سبق وأضاف بقيامه بسلك الطريق المُشار إليه طبقاً لتطبيق الشركة عمله ونفى تعديه على المذكورة.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى إختطاف

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