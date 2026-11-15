برشلونة يحدد موعدا جديدا لعودة رودري بعد تعافيه السريع من الإصابة

تزايدت حالة التفاؤل داخل نادي برشلونة الإسباني بشأن إمكانية عودة لاعب الوسط رودري إلى الملاعب قبل الموعد المتوقع، بعدما أحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي، حيث يستهدف اللاعب المشاركة أمام أتلتيكو مدريد يوم 2 ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الأحد، أن تعافي الدولي الإسباني يسير بصورة جيدة، ما أثار آمال الجهاز الفني في إمكانية استعادته قبل الموعد المعدل سابقًا لعودته.

وتعرض رودري لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن خلال مواجهة برشلونة أمام أستون فيلا، يوم 3 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ورغم عدم إعلان النادي الكتالوني عن موعد رسمي لعودة اللاعب، فإن التقديرات الأولية أشارت إلى احتمالية غيابه لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

وكانت التوقعات تشير في البداية إلى عودة رودري يوم 8 ديسمبر المقبل، خلال مواجهة برشلونة أمام فريقه السابق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

لكن التطور الإيجابي في برنامجه التأهيلي غيّر الحسابات، لتصبح مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 2 ديسمبر الهدف الجديد لعودته.

ولا يستبعد برشلونة منح اللاعب بعض دقائق المشاركة خلال مواجهة ديبورتيفو يوم 29 نوفمبر، لمساعدته على استعادة حساسية المباريات تدريجيًا، قبل إمكانية الدفع به أساسيًا أمام أتلتيكو مدريد، حال استمرار تعافيه بالشكل المطلوب.

وفي سياق متصل، تلقى برشلونة أنباء إيجابية أيضًا بشأن داني أولمو، الذي يُتوقع أن يعود خلال أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف الدولي، أمام فياريال.

وكان لاعب الوسط الإسباني قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة اليسرى خلال مواجهة باريس سان جيرمان يوم 20 أكتوبر الماضي، ومن المنتظر أن ينهي برنامجه التأهيلي وفق الجدول الزمني الأولي المحدد بشهر واحد.

وبذلك، قد يستعيد المدرب الألماني هانزي فليك جميع خياراته في خط الوسط خلال الأيام المقبلة، رغم أن رودري سيغيب عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني، ومباراة دوري أبطال أوروبا أمام صباح الأذربيجاني، قبل إمكانية عودته أمام أتلتيكو مدريد.