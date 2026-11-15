قرار عاجل في محاكمة 7 سيدات بـ خلية أخوات داعش

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 7 سيدات بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 6883 لسنة 2026 جنايات المطرية، والمعروفة بـ«خلية أخوات داعش»، لجلسة 5 يناير 2027، لمناقشة الباحث الاجتماعي وشهود الإثبات.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى عام 2025، المتهمة الأولى أسست جماعة إرهابية على خلاف القانون الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمات من الثانية وحتى الأخيرة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لجميع المتهمات جريمة تمويل الإرهاب.

محاكمة 7 سيدات بـ«خلية أخوات داعش»

وقال مجري التحريات، إن المتهمة الأولى أسست الخلية تعتنق الأفكار التكفيرية واستقطبت بعض العناصر النسائية وتكوينها خلية عنقودية تمهيدا لارتكاب عمليات عدائية، وقيام المتهمة بتكليف عناصر الخلية للسفر للخارج لتلقى تدريبات مع الميليشيات في الخارج بدولة ليبيا لتلقين تدريبات على حرب العصابات وتصنيع المتفجرات، وسعى بعضهن للسفر لمطروح وتأجير شقة لعقد اللقاءات التنظيمية، تمهيدا لدخول ليبيا لتلقى التدريبات القتالية.