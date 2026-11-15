زيلينسكي: القيود على عمل نظام "ستارشيلد" في أوكرانيا تُهدد دفاعات البلاد المحيطة بالبنية التحتية للطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن القيود المفروضة على نظام الاتصالات الفضائية "ستارشيلد" في أوكرانيا تُعيق من قدرة البلاد على اعتراض الطائرات المسيرة الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" عن زيلينسكي قوله إن هذه القيود على النظام، الذي تُشغله شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، قد تُضعف الدفاعات المحيطة بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قبيل فصل الشتاء، حيث تستهدف موسكو شبكة الكهرباء بشكل متكرر.

وأضاف زيلينسكي أن طائرات الاعتراض المسيّرة الأوكرانية لا تزال تفقد الاتصال بمشغليها عند تحليقها بسرعة تتجاوز 161 كيلومترًا في الساعة على طول خط الجبهة وفوق الأراضي التي تحتلها روسيا، مما يجعلها عاجزة عن اعتراض طائرات "شاهد" المسيّرة التي تستخدمها روسيا.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعتمد على رفع هذه القيود.. إن حماية الأرواح والبنية التحتية للطاقة الأوكرانية قبل حلول الشتاء تعتمد على هذا النظام. وقد صدرت توجيهات لوزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الرئيس في أوكرانيا بالعمل عن كثب مع الجانب الأمريكي وشركة سبيس إكس. فمن المهم أن نكون في الجانب الصحيح من التاريخ. يتعين مساعدة أوكرانيا".

وكان الرئيس زيلينسكي قد أثار تساؤلات أمس السبت عما إذا كانت المشكلة تقنية، قائلا إن القيود تبدو وكأنها فُرضت من قبل شركة "سبيس إكس" على الرغم من تأكيدات في وقت سابق من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن مشروع ستارشيلد يخضع لسيطرة الحكومة الأمريكية بشكل أكبر.