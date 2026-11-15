خبير ذكاء اصطناعي: خسائر أزمة الطيران في أمريكا تتجاوز 50 مليار دولار

حذّر الدكتور أحمد بانافع، أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي بجامعة سان هوزيه الحكومية في كاليفورنيا، من التداعيات الاقتصادية الواسعة للأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، مؤكدًا أن حجم الخسائر الناجمة عن اضطراب أنظمة الاتصالات والطيران قد يتجاوز 50 مليار دولار.

وأوضح بانافع، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة لا تقتصر على توقف حركة الطيران، وإنما تمتد إلى تكاليف إعادة حجز الرحلات وتوفير وسائل انتقال وإقامة بديلة للمسافرين، فضلًا عن الخسائر التي تتكبدها شركات الطيران والقطاعات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية للخسائر خلال الساعة الأولى من العطل وصلت إلى نحو 7 مليارات دولار، لافتًا إلى أن تداعيات الأزمة استمرت حتى بعد بدء عودة الأنظمة للعمل، في ظل وجود أعداد كبيرة من الرحلات المتأخرة والملغاة، إلى جانب نقص الطيارين الاحتياطيين.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت بتوفير 50 مليار دولار لتطوير وتمويل أنظمة مراقبة الحركة الجوية، إلا أن حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة قد يتجاوز هذا الرقم.

بانافع يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي دون ضوابط

وفيما يتعلق بتوسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكد بانافع أن الخطر لا يرتبط بالتكنولوجيا في حد ذاتها، وإنما بغياب الضوابط المنظمة لطريقة تطويرها واستخدامها، مشيرًا إلى أن ترك الشركات تتحكم في هذه التقنيات دون رقابة كافية قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.

وانتقد رفض بعض الجهات الأمريكية فرض قيود على شركات التكنولوجيا، موضحًا أن هذه الشركات لديها مصالح اقتصادية تدفعها لمقاومة التشريعات التي قد تحد من استخدام منتجاتها، خشية تراجع أعداد المستخدمين والأرباح.

ولفت إلى أن الجدل حول مخاطر التكنولوجيا ليس جديدًا، مستشهدًا بأزمة شركة «كراود سترايك» عام 2024، التي تسببت في اضطرابات واسعة بأنظمة الحاسوب حول العالم، وأثرت على المطارات والخدمات المختلفة، بعد تحديث تقني أدى إلى تعطل عدد كبير من الأجهزة العاملة بنظام ويندوز.

كما أشار إلى واقعة العطل الذي أصاب خدمات مايكروسوفت مؤخرًا، موضحًا أن الأضرار المرتبطة به طالت نحو 430 مليون مستخدم، وقدّر قيمتها بنحو 25 مليار دولار.

وحذّر أستاذ الذكاء الاصطناعي من الاعتماد المتزايد على برامج المحادثة في التعامل مع الأزمات النفسية والشخصية، مشيرًا إلى حالات وفاة لشباب أمريكيين قال إنها ارتبطت بتفاعلاتهم مع برنامج «شات جي بي تي»، وما وصفه بتشجيع البرنامج لهم على الانتحار، مؤكدًا ضرورة وجود ضوابط صارمة لحماية المستخدمين.

تفاصيل أزمة الطيران في الولايات المتحدة

كانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد بدأت رفع القيود المفروضة على حركة الطيران تدريجيًا، بعد عودة أنظمة الاتصالات المتأثرة بالعطل إلى العمل، واستئناف العمليات التشغيلية بالمطارات.

وكانت الإدارة قد أصدرت قرارًا بوقف إقلاع الطائرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، عقب رصد مشكلات في أنظمة الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية، وذلك لتجنب أي مخاطر محتملة على سلامة الرحلات.

وتسببت الأزمة في ارتباك واسع بقطاع الطيران، مع تسجيل آلاف الرحلات المتأخرة والملغاة، فضلًا عن اضطرار مئات الطائرات إلى تغيير مساراتها، سواء بالعودة إلى مطارات الإقلاع أو الهبوط في مطارات بديلة.

وفيما يتعلق بالأسباب، أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن التحقيقات الأولية لم تتوصل إلى أدلة تشير إلى وقوع هجوم متعمد، مؤكدًا استمرار الفحص الفني لتحديد السبب الحقيقي وراء الخلل الذي أصاب أنظمة الاتصالات.