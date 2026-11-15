قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة داخل الموساد.. إقالات قيادية وخلافات حول استراتيجية إيران وملف غزة
الاتحاد الأوروبي: الشراكة مع مصر لمواجهة التهديدات العابرة للحدود
زيادة 254% خلال 5 سنوات.. كيف تطور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟
تحقيق يكشف اختطاف إسرائيل جنرالين إيرانيين وقتل أحدهما بحثا عن طيار مفقود منذ 40 عاما
محمد فريد: 1330 فرصة في 9 قطاعات على خريطة مصر الاستثمارية
الوزراء: 26 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص.. ووزارة العمل تراقب تنفيذ الحد الأدنى للأجور
للمرة الثانية.. الفصائل اليمنية تستهدف المدينة المنورة بمسيرة
الوزراء: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. وزيادة العلاوة الدورية
الفصائل اليمنية تستهدف محطتين لضخ النفط بمنطقة الرياض
يا واد يا تقيل.. حسين فهمي يرقص بالعصا على أنغام المزمار في مهرجان القاهرة السينمائي
خلال 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف خطة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
حقوقي فلسطيني: منع الخيام والكرفانات عن غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ويدفع نحو التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير ذكاء اصطناعي: خسائر أزمة الطيران في أمريكا تتجاوز 50 مليار دولار

طائرة امريكية
طائرة امريكية
رنا عبد الرحمن

حذّر الدكتور أحمد بانافع، أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي بجامعة سان هوزيه الحكومية في كاليفورنيا، من التداعيات الاقتصادية الواسعة للأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، مؤكدًا أن حجم الخسائر الناجمة عن اضطراب أنظمة الاتصالات والطيران قد يتجاوز 50 مليار دولار.

وأوضح بانافع، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة لا تقتصر على توقف حركة الطيران، وإنما تمتد إلى تكاليف إعادة حجز الرحلات وتوفير وسائل انتقال وإقامة بديلة للمسافرين، فضلًا عن الخسائر التي تتكبدها شركات الطيران والقطاعات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية للخسائر خلال الساعة الأولى من العطل وصلت إلى نحو 7 مليارات دولار، لافتًا إلى أن تداعيات الأزمة استمرت حتى بعد بدء عودة الأنظمة للعمل، في ظل وجود أعداد كبيرة من الرحلات المتأخرة والملغاة، إلى جانب نقص الطيارين الاحتياطيين.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت بتوفير 50 مليار دولار لتطوير وتمويل أنظمة مراقبة الحركة الجوية، إلا أن حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة قد يتجاوز هذا الرقم.

بانافع يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي دون ضوابط

وفيما يتعلق بتوسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكد بانافع أن الخطر لا يرتبط بالتكنولوجيا في حد ذاتها، وإنما بغياب الضوابط المنظمة لطريقة تطويرها واستخدامها، مشيرًا إلى أن ترك الشركات تتحكم في هذه التقنيات دون رقابة كافية قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.

وانتقد رفض بعض الجهات الأمريكية فرض قيود على شركات التكنولوجيا، موضحًا أن هذه الشركات لديها مصالح اقتصادية تدفعها لمقاومة التشريعات التي قد تحد من استخدام منتجاتها، خشية تراجع أعداد المستخدمين والأرباح.

ولفت إلى أن الجدل حول مخاطر التكنولوجيا ليس جديدًا، مستشهدًا بأزمة شركة «كراود سترايك» عام 2024، التي تسببت في اضطرابات واسعة بأنظمة الحاسوب حول العالم، وأثرت على المطارات والخدمات المختلفة، بعد تحديث تقني أدى إلى تعطل عدد كبير من الأجهزة العاملة بنظام ويندوز.

كما أشار إلى واقعة العطل الذي أصاب خدمات مايكروسوفت مؤخرًا، موضحًا أن الأضرار المرتبطة به طالت نحو 430 مليون مستخدم، وقدّر قيمتها بنحو 25 مليار دولار.

وحذّر أستاذ الذكاء الاصطناعي من الاعتماد المتزايد على برامج المحادثة في التعامل مع الأزمات النفسية والشخصية، مشيرًا إلى حالات وفاة لشباب أمريكيين قال إنها ارتبطت بتفاعلاتهم مع برنامج «شات جي بي تي»، وما وصفه بتشجيع البرنامج لهم على الانتحار، مؤكدًا ضرورة وجود ضوابط صارمة لحماية المستخدمين.

تفاصيل أزمة الطيران في الولايات المتحدة

كانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد بدأت رفع القيود المفروضة على حركة الطيران تدريجيًا، بعد عودة أنظمة الاتصالات المتأثرة بالعطل إلى العمل، واستئناف العمليات التشغيلية بالمطارات.

وكانت الإدارة قد أصدرت قرارًا بوقف إقلاع الطائرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، عقب رصد مشكلات في أنظمة الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية، وذلك لتجنب أي مخاطر محتملة على سلامة الرحلات.

وتسببت الأزمة في ارتباك واسع بقطاع الطيران، مع تسجيل آلاف الرحلات المتأخرة والملغاة، فضلًا عن اضطرار مئات الطائرات إلى تغيير مساراتها، سواء بالعودة إلى مطارات الإقلاع أو الهبوط في مطارات بديلة.

وفيما يتعلق بالأسباب، أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن التحقيقات الأولية لم تتوصل إلى أدلة تشير إلى وقوع هجوم متعمد، مؤكدًا استمرار الفحص الفني لتحديد السبب الحقيقي وراء الخلل الذي أصاب أنظمة الاتصالات.

مطارات خسائر امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

خوسيه لويس مارتينيز

عمدة مدريد: إسبانيا تستوفي كافة الشروط لاستضافة نهائي كأس العالم 2030

رومانيا

رومانيا تندد بضربات الطائرات المسيرة على سفن البحر الأسود

الاستثمارات الأمريكية

انتصارات الديمقراطيين تهدد الاستثمارات الأمريكية الضخمة في الذكاء الاصطناعي

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد