أمين البرلمان العربي ومساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي

بحث المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، مع السفير شادي جمال الدين محمد الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الأمانة العامة للبرلمان العربي ووزارة الخارجية المصرية، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في تيسير أعمال البرلمان وأنشطته وفعالياته.

وثمّن المستشار كامل شعراوي، خلال اللقاء، ما تقدمه وزارة الخارجية من دعم وتسهيلات للبرلمان العربي، معرباً عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين الأمانة العامة للبرلمان العربي مع وزارة الخارجية، وما تقدمه من دعم وتنسيق مستمرين لتيسير المهام والإجراءات المتعلقة بأنشطة البرلمان العربي ورئاسته وأعضائه وأمانته العامة، لاسيما فيما يتعلق بالزيارات والاجتماعات والفعاليات التي يعقدها البرلمان أو يشارك فيها.

وتناول اللقاء سبل تطوير آليات التنسيق بين الجانبين، وتعزيز قنوات الاتصال المباشر، وأكد شعراوي تطلع الأمانة العامة إلى مواصلة تطوير هذا التعاون بما يمكّنها من تقديم الدعم الإداري والفني والتنظيمي اللازم لأجهزة البرلمان العربي وأعضائه.

من جانبه، أعرب السفير شادي الشرقاوي عن تقديره للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في إطار منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية المصرية على مواصلة التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم انتظام أعمال البرلمان وإنجاح اجتماعاته وفعالياته.