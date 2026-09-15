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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف النظافة وتجميل كورنيش النيل وتحقيق السيولة المرورية بمدينة أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بعدد من الشوارع والمناطق داخل نطاق مدينة أسوان ، وذلك للوقوف على مستوى النظافة والمظهر الحضارى وحركة المرور ، والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والوقوف على المشكلات والمطالب على أرض الواقع .

الاستماع لمطالب المواطنين والتوجيه بسرعة الاستجابة 


وخلال جولته ، حرص محافظ أسوان على الإستماع إلى مطالب وملاحظات المواطنين الذين التقى بهم، موجهاً الجهات التنفيذية بسرعة التعامل معها ودراستها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين .

تكثيف جهود النظافة بالمناطق السكنية بحى جنوب
وفى هذا الإطار ، وجه المهندس عمرو لاشين المسئولين بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع المخلفات داخل المناطق السكنية بنطاق حى جنوب ، مع تكثيف أعمال المرور الميدانى والمتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى ، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين .

جهود متنوعة

الاهتمام بتجميل الأشجار بكورنيش النيل
 

كما وجه المحافظ بزيادة الاهتمام بأعمال التجميل والعناية بالأشجار والمسطحات الخضراء بكورنيش النيل، وخاصة المنطقة المجاورة لحديقة فريال، بما يساهم فى الحفاظ على القيمة الجمالية للواجهة النيلية لمدينة أسوان ، وإظهارها بالمظهر الحضارى اللائق بمكانتها السياحية .

تشديد الرقابة على الإنتظار العشوائى بشارع كسر الحجر
وفى نفس السياق ، وجه المهندس عمرو لاشين مسئولى إدارة المرور بالتعامل الحاسم مع ظاهرة الإنتظار والركن العشوائى للسيارات بشارع كسر الحجر بداية من المنطقة المحيطة بالمحكمة ، مع تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات، والحد من أى إختناقات مرورية .

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