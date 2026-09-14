الوحدات المحلية بإدفو والسباعية يواصلون حملاتهم المكثفة للنظافة ورفع المخلفات بأسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى جهودها اليومية والمكثفة لرفع مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة والمظهر العام، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال بمختلف المناطق والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتكثيف جهود النظافة العامة والإرتقاء بالمظهر الحضارى بمختلف المراكز والمدن والقرى .

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق

وشملت الجهود إستمرار أعمال نظافة الطريق العام ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، مع إزالة ورفع المخلفات والتراكمات الموجودة على جانبى الطريق أولاً بأول، بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المناطق السكنية .

كما تم تكثيف أعمال النظافة بالمداخل والمناطق الحيوية والميادين، ورفع القمامة والمخلفات، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لضمان إستمرارية أعمال النظافة على مدار اليوم، والحد من تراكم المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جهود متنوعة

متابعة ميدانية مستمرة لضمان جودة الخدمات

وأكدت الوحدة المحلية على إستمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بمختلف المناطق للتأكد من إنتظام الأعمال وتنفيذها بالشكل المطلوب ، مع سرعة التعامل مع أى تراكمات أو مخلفات فور ظهورها، بما يعكس الإهتمام المتواصل بتحسين مستوى النظافة والإرتقاء بالمظهر العام .

تكثيف جهود النظافة بمدينة السباعية

وفى مدينة السباعية، تم تكثيف جهود النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات من مختلف المناطق والشوارع ، وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية للإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى البيئة العامة بالمدينة ، مع مواصلة أعمال النظافة بصورة دورية للحفاظ على ما تم تحقيقه من مستوى متميز فى هذا القطاع الحيوى .