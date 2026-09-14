أوقاف أسوان تكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب

قامت إدارة أوقاف أسوان أول بتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وذلك خلال حفل أقيم بالمسجد .

وقد شهد الحفل تكريم 122 من حفظة القرآن الكريم من الأطفال والنشء، من البنين والبنات، ومن بينهم 8 من خاتمي القرآن الكريم كاملاً ، بينهم اثنان نجحا فى إتمام الحفظ بقراءة عاصم. وشمل التكريم تقديم جوائز مالية وعينية، وشهادات تقدير، ومصاحف .

تكريم

و حضر حفل التكريم الدكتور كامل جاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، والشيخ محمود فخر الدين، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني، والشيخ محمود مصطفى، مدير الإدارات، والشيخ عبد الله عرجون، مدير قسم المساجد، والشيخ عبد الله محمود، مدير إدارة أوقاف أسوان أول، والشيخ أحمد محمد، مفتش الدعوة بإدارة أسوان أول ، فيما قد قام بتقديم الحفل الشيخ رمضان أمين، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب.