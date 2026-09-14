أخبار أسوان.. زيارة لوفد السفارة السويسرية..وحملات بيطرية ومرورية.. ومتابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 13/9/2026.

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تقديم عرض غنائى بمرحلة رياض الأطفال ، وتوزيع هدايا رمزية عليهم بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد 2027/2026 .

https://www.elbalad.news/7105448

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود العاملين بإدارة المرور من خلال تكثيف الحملات المرورية الهادفة إلى تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والحد من المخالفات المرورية.

جهود متنوعة

https://www.elbalad.news/7105959

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى جهودها الميدانية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والقوافل البيطرية ، وذلك بإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

https://www.elbalad.news/7105963

انطلقت اليوم الأحد الدراسة بـ274 معهدًا أزهريًا بمختلف الإدارات التعليمية بمنطقة أسوان الأزهرية، وسط أجواء من الانتظام والانضباط، عقب استكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

https://www.elbalad.news/7105971

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمالها الخدمية بمختلف المناطق للتعامل الفورى مع أى ملاحظات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .

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