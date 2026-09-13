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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدراسة بـ274 معهدًا أزهريًا بأسوان.. ومدير عام المنطقة يتفقد الفصول

منطقة أسوان الازهرية
منطقة أسوان الازهرية
محمد عبد الفتاح

انطلقت اليوم الأحد الدراسة بـ274 معهدًا أزهريًا بمختلف الإدارات التعليمية بمنطقة أسوان الأزهرية، وسط أجواء من الانتظام والانضباط، عقب استكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي إطار المتابعة الميدانية لانطلاق الدراسة، شهد سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب، الطابور بمعهد فتيات أسوان النموذجي الإعدادي الثانوي، موجهاً التهنئة للطالبات والمعلمات بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهن عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق، مؤكدًا أهمية الجد والاجتهاد والالتزام بالحضور والانتظام في الدراسة، داعيًا الطالبات إلى التحلي بالأخلاق والقيم الأزهرية، وبذل أقصى الجهد لتحقيق التفوق والتميز.

كما تفقد مدير عام المنطقة فصول معهد فتيات أسوان النموذجي الإعدادي الثانوي، وتابع فصول معهد أسوان الابتدائي النموذجي، للوقوف على انتظام الدراسة وجاهزية الفصول، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، والالتزام بالانضباط وحسن سير العملية التعليمية.

منطقة أسوان الأزهرية 

وتواصل قيادات منطقة أسوان الأزهرية والإدارات التعليمية المتابعة الميدانية للمعاهد، للتأكد من انتظام الدراسة، وتذليل أي معوقات، بما يسهم في توفير بداية موفقة لعام دراسي جديد.

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