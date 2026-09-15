أسامة السعيد: مصر والسعودية ركيزتا العمل العربي المشترك.. والرئة التي تتنفس بها جهود الاستقرار

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تحمل أهمية سياسية كبيرة، وتتجاوز الطابع البروتوكولي، خاصة في ظل طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن التنسيق المصري السعودي يمثل ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن البلدين يشكلان طرفين محوريين في جهود تحقيق الاستقرار والرئة التي تتنفس بها جهود الاستقراروالتهدئة بالمنطقة، في ظل الأزمات المعقدة والمتشابكة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار السعيد إلى أن توقيت الزيارة يضاعف من أهميتها، في ضوء تطورات الأوضاع في اليمن ومدخل البحر الأحمر، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية خاصة لمصر والسعودية، باعتبارهما دولتين تطلان على البحر الأحمر وتحرصان على استقرار الملاحة فيه.

وأكد أن من مصلحة البلدين تهدئة الأوضاع وعدم تعرض حركة الملاحة في البحر الأحمر لأي اضطرابات، بالتزامن مع ضرورة تنسيق الجهود الرامية إلى وقف حالة التصعيد الإقليمي، في ظل التطورات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني وما تتعرض له بعض الدول العربية في منطقة الخليج من تداعيات.

وأضاف أن التنسيق بين القاهرة والرياض يعكس صلابة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقدرتهما على العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية المعقدة.